Suudi Arabistan'daki boykot çağrılarına karşın 'Türk malı ithalatı arttı'
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BBC

Suudi Arabistan'daki boykot çağrılarına karşın 'Türk malı ithalatı arttı'

25.10.2020 11:52 | Son Güncelleme: 25.10.2020 11:57
Suudi Arabistan'daki boykot çağrılarına karşın 'Türk malı ithalatı arttı'

Suudi Arabistan'da iş insanları ve perakendecilerin Türk mallarının yasaklanması çağrısına karşın, Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithalatının Ağustos ayında, bir önceki aya kıyasla arttığı açıklandı.

Suudi Arabistan'da iş insanları ve perakendecilerin Türk mallarının yasaklanması çağrısına karşın, Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithalatının Ağustos ayında, bir önceki aya kıyasla arttığı açıklandı.

Bazı Suudi ve Türk tüccarlar bir yıldan uzun süredir Riyad yönetiminin iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle, Türk mallarına gayrıresmi bir boykot uyguladığını söylüyordu.

Ancak Reuters'ın haberine göre bu boykot ticaret verilerine yansımadı.

Suudi Genel İstatistik Dairesi, Türkiye'den ithalatın Temmuz'daki 693,4 milyon riyal düzeyinden Ağustos'ta 833,6 milyon riyale (222,28 milyon ABD Doları) çıktığını duyurdu.

Türk ihracatçılar bir süredir Suudi Arabistan'da yaşadıkları sorunların arttığını söylüyor. Suudi Ticaret Odası Bşkanı Türk mallarına boykot çağırısı yaparken, başlıca süpermarket zincirleri artık Türk malı stoklamayacağını duyurmuştu.

Sosyal medyadada da geçen ay boyunca Türk mallarına boykot çağrısı yapan etiketler görüldü.

Suudi hükümeti ise, yetkili makamların Türk ürünlerine herhangi bir kısıtlama koymadığını açıkladı.

İhracatta gerileme

Genel olarak Suudi Arabistan'ın ihracatı aylık yüzde 12 artıp, 15,3 milyar dolara çıkarken, Tükiye'ye ihracat Temmuz'daki aylık 966,4 milyon riyalden, 879,4 milyon riyale geriledi.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın ihracatı ise yıllık bazda, yüzde 25,1 geriledi. Suudi Arabistan'da koronovirüs salgını ve düşen petrol gelirleri nedeniyle ekonomik durgunluk yaşanıyor.

BBC
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