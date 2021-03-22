Suudi Arabistan, BAE ve Tunus, uzaya 4 uydu gönderdi
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Suudi Arabistan, BAE ve Tunus, uzaya 4 uydu gönderdi

22.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:16
Suudi Arabistan, BAE ve Tunus, uzaya 4 uydu gönderdi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Tunus, Kazakistan üzerinden aynı taşıyıcı roketlerle uzaya toplam 4 uydu fırlattı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Tunus, Kazakistan üzerinden aynı taşıyıcı roketlerle uzaya toplam 4 uydu fırlattı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'a ait 2 uydunun uzaya gönderilme işlemi, Rusya'ya ait Soyuz-2 taşıyıcı roketi aracılığıyla Baykonur Uzay Üssü'nden gerçekleştirildi.

Suudi Uzay Kurumu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Şahinsat" ve "CubeSat" isimli iki uydunun yüzde yüz yerel üretim olduğu belirtildi.

BAE resmi haber ajansı WAM da DMSat-1 adlı "nanometrik uydunun" fırlatılma anına ilişkin görüntüler yayınlandı.

"Nanometrik", yani gözle görülemeyen parçaları bile inceleme özelliğine sahip uydunun bölgesel iklim değişikliği, çevre, hava ve sera gazları kaynaklı kirliliği gözlemleyeceği, buna ilişkin veriler toplayacağı ifade ediliyor.

Tunus da ülkenin yerli imkanlarla ürettiği "Challenge 1" isimli uyduyu, aynı şekilde Rus fırlatma roketiyle uzaya gönderdiğini duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün yaşananlar, tüm zorlukları ve engelleri aşabilen, irade ve güvenle her yere ulaşabilen Tunuslu gençlerin yeteneklerinin bir sonucudur." dedi.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Soyuz-2 taşıyıcı roketi aracılığıyla daha önce 20 Mart Cumartesi günü için planlanan 38 yabancı uydulu fırlatma işleminin 21 Mart Pazar gününe ertelendiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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