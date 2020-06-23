Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
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Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok

Karantina döneminde yaptığı sütyen paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Aynur Aydın, gelen tepkiler için "Ahlaksızlık ve ayıp olan bir şey yok. Sütyen videosu kadınların obje olarak görülmesine bir tepkiydi" dedi.

23.06.2020 11:46 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:02

Karantina dönemini evinde geçiren başarılı şarkıcı Aynur Aydın, "Ben sütyen takmıyorum. Sizi mi takacağım" paylaşımıyla günlerce konuşuldu. İç çamaşırlarıyla alakalı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Aydın, bu tarz içerikleri neden paylaştığını anlattı.

"SANATÇILIKTAN KOMEDYENLİĞE TERFİ ETTİM"

Milliyet'ten Emre Kara'ya konuşan Aynur Aydın, sütyen paylaşımları için "Pandemi döneminde bende bir salmışlık oldu. Burada maksat insanları gülümsetmekti. Sanatçılıktan komedyenliğe terfi ettim o tweetle. Twitter'daki mesleğimi sanatçı yerine 'komik makinesi' olarak değiştirdim" dedi.

Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok

"AHLAKSIZLIK VE AYIP OLAN BİR ŞEY YOK"

Son zamanlarda yaptığı paylaşımlardan güzel etkileşimler aldığından bahseden şarkıcı, sütyenleriyle çektiği video için "Esprili bir tepki olarak o videoyu çektim. Mevzuya Aynur gibi yorum yaptım. Ben insanların ne düşüneceğine göre hareket etmeyi bırakalı yıllar oldu. Ahlaksızlık ve ayıp olan bir şey yok. Kime göre, neye göre? Biz sanatçılar ve kadınlar bunu kabul etmek zorunda değiliz. Feministlerden destek aldım. O video kadının obje olarak görülmesine esprili bir tepkiydi. Erkek kravatını paylaşsa bu kadar tepki çekmezdi" ifadelerini kullandı.

Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Haber Yorumları (6)
HAKAN: Ben bunlara kızmıyorum bunun gibileri takip edenlere kızıyorum.
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MİLLET: Kıyamet günü, müminin terazisinde, güzel ahlâktan daha ağır bir şey yoktur.
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BBB: Kravat ile sütyeni kıyaslıyorsan, akli dengen yerinde değil demektir. Bu insanları boş verin gitsin, kanallarına falan abone olmayın.
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