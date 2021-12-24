'Sütün pahalı olmasının tek sebebi aracılar'

TÜRKİYE Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği (TSÜMB) Başkanı Tevfik Keskin, süt üreticiden markete gidene kadar arada çıkan farkın, market ve sanayiciye sorulması gerektiğini belirterek, "Sütün üreticiden çıktıktan sonra markette bu kadar pahalıya satılmasının tek nedeni aracılardır. Biz örgüt olarak tamamen şeffafız. Herkes şeffaf olsun, sonuç itibarıyla bu ülke bizim. Herkes bizim gibi olursa fiyatlar bu seviyelere gelemez" dedi.

TSÜMB Başkanı Tevfik Keskin, Türkiye'de kayıtlı olarak yılda 11 milyon ton süt üretimi olduğunu, genelde ise 20 ile 23 milyon ton süt üretimi yapıldığını söyledi. Artan süt fiyatlarında üreticiden markete gidene kadar aradaki fiyat farkının marketler ve sanayiciye sorulması gerektiğini belirten Keskin, "Arada kimler varsa onlara sormak lazım. Biz bunu hesaplamaya başladığımızda diğer herkes üreticinin hesabını yapar. Biz kendi hesabımızı yapıyoruz. Devlet de bizim hesabımızı yapıyor ama süt bizden çıkınca serbest piyasa ekonomisine dahil oluyor. Ondan sonra ise herkes bildiği istediği gibi bunu satıyor. Arz talep dengesi içinde gidiyor. Tabi ki bunların matematiksel bir hesabı vardır. Bu kazanca bakıldığı zaman üretici ne kazanıyor? Aradakiler ne kazanıyor? Bunu çok dikkatli bir şekilde yetkililerin kontrol etmesi gerekiyor. Üreticinin soğutma, yem maliyetleri ortada. Süt bizden çıktıktan sonra süt sanayicileri olsun, marketler olsun, arada kimler varsa bunlara bakmak lazım. Sütün üreticiden çıktıktan sonra markette bu kadar pahalıya satılmasının tek nedeni aracılardır. Bizim üreticiler olarak açtığımız marketimizde sattığımız ile diğer zincir marketlerin ürünlerinin fiyatlarını bir karşılaştırın ve fiyat farkını gözünüzle görün. Biz örgüt olarak tamamen şeffafız. Herkes şeffaf olsun, sonuç itibarıyla bu ülke bizim. Herkes bizim gibi olursa fiyatlar bu seviyelere gelemez. Üretici de sanayici de marketi de herkesin açık şeffaf olması lazım. Birbirimize güvenip inanmamız lazım" diye konuştu.

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