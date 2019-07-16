Sutopu üçüncü bitirdi

Türkiye Sutopu Federasyonu 15 Yaş Erkekler 2. Ligi İstanbul-Heybeliada'da tamamlandı. Heybeliada Spor Tesisleri'nde gerçekleşen organizasyon 6'şar takımdan oluşan 2 grup halinde yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 'B grubunda' yer alırken, grupta ODTÜ, Selçuklu Belediyespor, Manisa Su Sporları, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve 35 Sutopu Yüzme takımlarıyla mücadele etti.

İlk maçında ODTÜ takımıyla karşılaşan Büyükşehir Belediyespor Kulübü havuzdan 11-8 mağlup ayrılsa da kalan maçlarda Selçuklu Belediyespor'u 21-2, Manisa Su Sporları'nı 6-4, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni 17-1 ve 35 Sutopu Yüzme takımını ise 14-2 mağlup etti. Aldığı 4 galibiyet 1 yenilgi ile yarı finale yükselen yeşil-beyazlılar, yarı finalde ev sahibi Heybeliada Spor Kulübü'ne 9-7 mağlup oldu. Turnuva'nın üçüncüsünün belirleneceği maçta bir diğer Bursa ekibi TOFAŞ Spor ile karşılaşan Büyükşehir Belediyespor Kulübü, bu maçtan da 13-8 galip ayrılarak 15 Yaş Erkekler 2. Ligi'ni üçüncülük kupasıyla tamamladı.

Kaynak: Bültenler