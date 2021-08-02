Sütçüler'deki yangında 15 ev zarar gördü, 10 kişi dumandan etkilendi
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Sütçüler'deki yangında 15 ev zarar gördü, 10 kişi dumandan etkilendi

Sütçüler'deki yangında 15 ev zarar gördü, 10 kişi dumandan etkilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde öğlen saatlerinde başlayan yangında 15 ev zarar görürken, dumandan etkilenen 10 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde öğlen saatlerinde başlayan yangında 15 ev zarar görürken, dumandan etkilenen 10 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da saat 11.30 sıralarında çıkan yangın kısa sürede etrafındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, Çandır köyünde bazı evlere kadar ulaştı. Ekipler ve vatandaşlar, evleri kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Yangında ilk belirlemelere göre Çandır köyünün Camili ve Yıldız mahallelerinde 15 ev zarar görürken, dumandan etkilenen 10 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Öğleden sonra daha da büyüyen yangına 1 uçak, 3 helikopter, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 100'ün üzerinde personel, 12 arazöz, 5 su ikmal tankeri, 10 dozer ile Isparta Belediyesi ve çevre ilçelerdeki belediyelerin itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor. Yangın akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle Çandır köyünün Yıldız Mahallesi'ne sıçradı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de bölgeye gelerek söndürme çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı.

EVİNİN YANDIĞINI DÜŞÜNEREK AĞLADI

Yangında evinin yandığını düşünen bir kadın ağıtlar yakarak ağladı. Kadını yakınları evinin yanmadığını söyleyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Yangında ağabeyinin evi yanan Hüseyin Ata ise, sabah saatlerinde yangından haberi olduğunu ve 15 dakika geçmeden bölgeye geldiğini söyledi. Ata, "Eşimi hayvanları kurtarsın diye buraya gönderdim. Ben de akrabamın oraya koştum. Hayvanları çıkardım, yangın orayı sardı. Hayvanlar orada kaldı. Hayvanlarda zarar yok ama ev komple gitti" dedi.

Ata, yangının sabotaj olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüğünü ifade etti.

(Ali Serkan Aygün/İHA)

Sütçüler'deki yangında 15 ev zarar gördü, 10 kişi dumandan etkilendi
Sütçüler'deki yangında 15 ev zarar gördü, 10 kişi dumandan etkilendi
Sütçüler'deki yangında 15 ev zarar gördü, 10 kişi dumandan etkilendi
Sütçüler'deki yangında 15 ev zarar gördü, 10 kişi dumandan etkilendi
Sütçüler'deki yangında 15 ev zarar gördü, 10 kişi dumandan etkilendi
Sütçüler'deki yangında 15 ev zarar gördü, 10 kişi dumandan etkilendi
Sütçüler'deki yangında 15 ev zarar gördü, 10 kişi dumandan etkilendi
Sütçüler'deki yangında 15 ev zarar gördü, 10 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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