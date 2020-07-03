Susuz kalmak yorgunluk sebebi
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Susuz kalmak yorgunluk sebebi

Vücutta bulunan suyun yaşa ve cinsiyete göre yüzde 45-70 arasında değiştiğini söyleyen Özel Hayat Hastanesi Diyetisyeni Fatma Hallaç, çocuklarda vücut su yüzdesinin daha yüksek olduğunu ve bu oranın yaş ilerledikçe azaldığını söyledi.

Susuz kalmak yorgunluk sebebi
03.07.2020 10:27 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:30

Vücutta bulunan suyun yaşa ve cinsiyete göre yüzde 45-70 arasında değiştiğini söyleyen Özel Hayat Hastanesi Diyetisyeni Fatma Hallaç, çocuklarda vücut su yüzdesinin daha yüksek olduğunu ve bu oranın yaş ilerledikçe azaldığını söyledi.

Su kaybının fiziksel ve zihinsel problemler doğurduğuna dikkat çeken Diyetisyen Hallaç, "Vücudumuzda yüzde 3'lük su kaybı; kan hacmini ve fiziksel performansımızı azaltır. Su kaybı yüzde 5 olursa konsantrasyon sorunu yaşanır. Bu kayıp yüzde 8 seviyelerine çıktığında ise aşırı yorgunluk, baş dönmesi ve solunum güçlüğü oluşur. Bu yüzden günlük yaşantımızda su içmek bütün diyetlerde olmazsa olmazıdır" dedi.

SU VÜCUT SICAKLIĞINI DÜZENLİYOR

Suyun, vücuttaki hücrelere besin ve oksijen taşıdığını ve vücut sıcaklığını düzenlediğini vurgulayan Dyt. Hallaç, "Su; sıcak havalarda vücudu serin, soğuk havalarda ise sıcak tutar. Kan basıncının düzenlenmesini sağlar. Bu nedenle tansiyon hastaları için su tüketimi oldukça önemlidir" diye konuştu.

Dyt. Hallaç suyun faydaları hakkında bilgilendirmesini şöyle sürdürdü; "Güzel görünümlü bir cilt için su yine öncelikli etkendir. Su tüketimi cildin elastik yapısını korur, cildin daha parlak ve pürüzsüz görünmesini sağlar. İlerleyen yaşla birlikte başlayan eklem sorunlarına erkenden önlem almak istiyorsanız yine çözüm yeterli su tüketimidir. Su eklemler kayganlığını sağlayarak, sağlıklı ve zinde bir vücuda sahip olmanızı sağlar. Ayrıca su hastalıklardan korunma mekanizmamız olan bağışıklık sisteminin çalışması için de oldukça önemlidir."

SU TÜKETİMİ DİYET PROGRAMLARININ OLMAZSA OLMAZIDIR

Su tüketiminin diyet programlarında büyük öneminin olduğunun altını çizen Dyt. Hallaç, "Su tüketimi kilo verme programlarının olmazsa olmazıdır. Su tüketimi ile metabolizmanın çalışması arasında yakın bir ilişki bulunur. Yeterli su tüketimi ile birlikte, günlük harcanan enerji miktarı dengelenir ve metabolizmanın daha hızlı çalışmasına imkan verir" şeklinde konuştu.

Beslenme düzenini değiştirmeden, günlük rutin olarak tüketilen 1.5 litre suyun dahi kalori yakma ve verimli şekilde kilo vermeye yardımcı olduğunu belirterek, günlük su tüketimini artırmak için şu tavsiyelerde bulundu: "Güne su ile başlayın. Her sabah uyandığınızda 1 büyük bardak su için, bu davranışı alışkanlık haline getirin. İşyerinizde, evinizde, masanızın üzerinde her zaman temiz ve cam bir şişede su bulundurun. Çantanızda minik bir şişe su bulunması acil bir durumda oldukça faydalı olacaktır. Öğün aralarında su içmeyi alışkanlık haline getirin. Günü su ile bitirin. Gece yatarken büyük bir bardak su içmeyi unutmayın."

Diyetisyen Fatma Hallaç yetersiz su içildiği takdirde halsizlik, kabızlık, sinirlilik, dikkat eksikliği, baş dönmesi gibi belirtilerin ortaya çıktığını söyledi. Dyt. Hallaç, "Daha ileri su kayıplarında ise şuur kaybına kadar varabilir. Hatta vücudumuzdaki su miktarının 1/5'ini kaybetmek hayati risk altında olduğumuz anlamına gelmektedir. Diğer içecekler suyun yerini tutmaz. Çay, kahve gibi içeceklerle su gereksinimimizi giderdiğinizi düşünmeyin. Bu yüzden su tüketmeyi ihmal etmeyin" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

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