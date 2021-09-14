Susurluk'ta tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralamdı - Haberler
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Susurluk'ta tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralamdı

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Susurluk'ta tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralamdı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yörsan Dinlenme Tesisleri mevkisinde E.D. idaresindeki 35 KE 7264 plakalı kamyonet ile M.Y'nin kullandığı 27 AFL 351 plakalı tır çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonette sıkışarak yaralanan E.D, itfaiye ekiplerince kurtarılarak 112 Acil Servis görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Diğer sürücü M.Y. ise kazayı yara almadan atlattı.

Susurluk'ta tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralamdı

Susurluk'ta tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralamdı

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri
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