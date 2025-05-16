Sustalı Ceylan bitti mi, final mi yaptı?

Sustalı Ceylan bitti mi, final mi yaptı?
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Güzelliği ve gençliğiyle hayalleri olan Ceylan, zorla evlendirildiği işsiz ve kaba kocası Necmi'ye, küçük oğlu Yusuf için katlanmaktadır. Ancak Ceylan'ın bir sırrı vardır: Gizlice sağlık meslek yüksekokulunda okumakta ve mezun olduğunda kaçmayı planlamaktadır. Peki, Sustalı Ceylan bitti mi, final mi yaptı?

atv'nin merakla beklenen dizisi Sustalı Ceylan, Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği, senaryosunu ise Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizi; erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyor. Peki, Sustalı Ceylan bitti mi, final mi yaptı?

SUSTALI CEYLAN OYUNCULARI KİM?

A. Volkan Kocatürk'ün yönetmen koltuğunda oturduğu, hikayesi Sevgi Yılmaz'a ait olan Sustalı Ceylan, erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya ve hayatını yeniden inşa etmeye çalışan bir kadının destansı mücadelesini anlatıyor. Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün paylaştığı dizide, Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül, Cezmi Baskın ve Gül Onat gibi usta isimler yer alıyor.

Sustalı Ceylan bitti mi, final mi yaptı?

SUSTALI CEYLAN BİTTİ Mİ?

Sustalı Ceylan dizisi final yapan projeler arasına katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerini Sümeyye Aydoğan, Burak Yörük ve Celil Nalçakan'ın paylaştığı dizi 6. bölümde ekrana veda etti.

Sustalı Ceylan bitti mi, final mi yaptı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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