Suşehri'nde Şoförler Sandık Başına Gitti

Suşehri Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Suşehri Taşıyıcılar Kooperatifi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve divan başkanlığını Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal'ın yaptığı genel kurulda, başkanlık için 3 aday yarıştı.

Genel kurulda mevcut başkan Süleyman Şen 77 oy alarak yeniden Suşehri Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına seçildi.

Şen, yaptığı açıklamada, şoför esnaflarına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada en güzel hizmetleri vereceklerini belirterek, genel kurula katılanlara teşekkür etti.

Genel kurulda, ayrıca meslekte 40'ncı yılını dolduran şoför esnafına plaket verildi.

Programa, siyasi parti ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.