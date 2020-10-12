Suşehri'nde örtü yangını
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Suşehri'nde örtü yangını

12.10.2020 16:13 | Son Güncelleme: 12.10.2020 16:17
Suşehri'nde örtü yangını

Sivas'ın Suşehri ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında çam ağaçları zarar gördü.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında çam ağaçları zarar gördü.

Karacaören köyü Karataş mevkisi ve Kekeç köyü Soğanovası mevkileri arasında kalan bölgede henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Ormanlık alanın küçük bir bölümüne de sıçrayan ve az sayıda çam ağacının zarar gördüğü yangın Sivas, Koyulhisar ve Suşehri Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili Suşehri Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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