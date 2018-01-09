Suşehri'nde Oran Tarafından Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2017 yılı mali destek programları kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan ORAN program yönetim birimi uzmanlarından Serdar Arslan, 2017 yılı mali destek programları kapsamında yürüteceği; Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik,Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları ve Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi mali destek programları proje teklif çağrıları hakkında bilgiler verdi.

Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik programın genel amacının bölge sanayisinin desteklenmesinin amaçlanarak yapıldığını kaydeden Arslan, Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulama programının genel amacının ise, Tarımda çeşitliliğin ve katma değerin artırılması, tarım altyapısının güçlendirilmesi ve modernizasyonu, yenilenebilir enerji kaynaklarının tarım alanında kullanılması olarak verildiğini söyledi.

Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi ile ilgili programın genel amacının ise Merkez ve kırsal alanlarda sosyal ve kentsel altyapının geliştirilmesi, dezavantajlı kesimlerin sosyal hayata dahil olmalarının sağlanması için yapıldığını kaydeden Arslan, Bu projelere başvuru yapacak olanların en geç 18 Mart 2018 tarihine kadar sisteme başvurularını yapmaları gerektiğini söyledi.

Programa; İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkan vekili Nazif Karkın, Daire amirleri, Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - SİVAS