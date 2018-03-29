Suşehri'nde Muhtarlar ve Asayiş Toplantısı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde muhtar ve genel asayiş toplantısı düzenlendi.



Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu başkanlığında İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.



Muhtarlardan köylerdeki metruk binaların tespit edilmesini isteyen Uzunoğlu, "Köylerdeki çirkin görüntü ve tehlike oluşturan bu binaların muhtarlarımız tarafından tespit edilmesini, ayrıca bu binaların fotoğraflarının çekilerek kaymakamlığımıza bildirmenizi istiyoruz." dedi.

Metruk binaları İl daimi encümene bildireceklerini ifade eden Uzunoğlu, "Çıkan karar doğrultusunda bu binaların yıkımı gerçekleşecek. Amaç köylerdeki tehlikeyi ve çirkin görüntüyü ortadan kaldırmak." diye konuştu.

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında tıbbi aromatik bitki ekim projesinin çıktığını da aktaran Kaymakam Uzunoğlu, bu projeden faydalanmak isteyenlerin başvuru yapmalarını, ayrıca 5 dönüm üzerine tıbbi aromatik bitki ekimi yapan çiftçilere çapa motoru hediye edeceklerini söyledi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise ilçeye yapılacak yatırımlardan bahsederek, imkanlar ölçüsünde köylere de gerekli destekleri vermeye devam edeceklerini belirtti.

Toplantıda ilçede alınması gereken asayiş konuları da görüşüldü.