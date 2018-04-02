Suşehri'nde "Muhabbet Geceleri" Düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Muhabbet Geceleri" adlı program düzenlendi.



Suşehri Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve Hasan Nihat Sütçü'nün moderatörlük yaptığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı.

Semerkand Suşehri Temsilcisi ve Suşehri Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Sami Çakmak, programda yaptığı konuşmada, muhabbetin sevgi, hürmet, vefa ve sadakat olduğunu belirtti.

Muhabbetin ruh dünyasına yağan rabbani bir ikram olduğunu ve bir gönle girmenin gayretiyle tüm gönüllere hizmet etmek olduğunu dile getiren Çakmak, gönüllerin fethedilerek birçok sorunun çözülebileceğini söyledi.

Çakmak, toplumun ancak muhabbetin sağlam temelleri üzerine inşa edilerek sarsılmadan, yıkılmadan varlığını devam ettirebileceğini ifade etti.

Veysel Çelikdemir'in kum sanatı gösterisi sunduğu programda, Murat Belet ilahiler, Dursun Ali Erzincanlı da şiirler seslendirdi.

Ekminlik kapsamında kermes de düzenlendi.