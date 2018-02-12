Suşehri'nde Ermeni İhaneti Unutulmadı

Suşehri'nde Ermeni ihaneti unutulmadı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 10 Şubat 1915 tarihinde Ermeniler tarafından şehit edilen 71 asker mezarları başında anıldı

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde 10 Şubat 1915 tarihinde Ermeniler tarafından şehit edilen 71 asker mezarları başında anıldı.

Sivas'ın Suşehri İlçesinde 1. Dünya Savaşı'nın sonlarında, 10 Şubat 1915 tarihinde Sivas çevresinden toplanıp destek amacıyla Erzurum 3. orduya katılmak için yola çıkan Teğmen Nuri Efendi idaresinde gönüllü 71 Türk askeri, Suşehri ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde yaşayan Ermeniler tarafından şehit edilmişti.

Ermeni ihanetinin yıl dönümünde, Yeşilyayla Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Köyü Muhtarlığı tarafından bugün şehitlerin mezarı başında anma programı düzenlendi. Düzenlenen anma programı kapsamında, öğle namazı öncesi köy camisinde tüm Şehitler anısına mevlit okutuldu. Bir iş adamı tarafından köy yakınlarına yaptırılan şehitliğe geçerek burada şehitlere dua edilerek anıldı. Programa; Zara Belediye Başkanı Sait Ahmet Pala, İlçe Jandarma Karakol Komutanı, Suşehri ve Köylerinin dernek başkanları, Siyasi Parti İlçe temsilcileri, Suşehri ve çevre ilçelerinden gelen vatandaşlar katıldı. 10 Şubat 1915 yılında şehit edilen 71 gönüllü askerlerin anısına İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya'nın tarafından yapılan duanın ardından günün anlamını anlatan konuşmalar yapıldı.