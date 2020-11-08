Şuşa nerede? Şuşa haritadaki yeri neresidir? Azerbaycan Şuşa kenti haritada nerede bulunur? Nasıl gilidir?

İlham Aliyev 8 Kasım 2020 Şehitler Hiyabanınıda yaptığı konuşmada Azerbaycan ordusunun Şuşa'yı işgalden kurtardığını duyurdu. Azerbaycan'a bağlı Şuşa kentinin haritadaki yeri merak ediliyor. Peki Şuşa nerede, nasıl gidilir, haritadaki yeri neresidir?

Şuşa'nın haritadaki konumu çok merak ediliyor. Peki Şuşa nerede, oraya nasıl gilidir, haritada nerede yer alıyor, Şuşa'nın tarihi ve hakkında bilgiler sizlerle.

ŞUŞA HARİTADA NEREDE YER ALIYOR?

Azerbaycan'a bağlı Şuşa'nın haritadaki konumu aşağıdaki gibidir.

Aşağıdaki resim de Şuşa'nın yakından gösterimidir.

ŞUŞA HAKKINDA BİLGİLER

Şuşa (Azerice: Şuşa, Ermenice: Şuşi), Kafkasya'nın toprak anlaşmazlığı bulunan Dağlık Karabağ bölgesinde yer alan bir şehir. Hukuken Azerbaycan'da yer alan ve Şuşa Rayonu'nun idarî merkezi olan yerleşim, 1992'de Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilmiş ve günümüzde hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin yönetimi altına girmiştir. Şehir deniz seviyesinden 1300 ila 1600 metre yükseklikte bulunur. 2015 verilerine göre şehrin nüfusu yaklaşık 4 bin kişidir. İlham Aliyev 8 Kasım 2020 Şehitler Hiyabanınıda yaptığı konuşmada Azerbaycan ordusunun Şuşa'yı işgalden kurtardığını duyurdu. Aliyev'in konuşması bazı Türk televizyon kanalları tarafından canlı olarak yayınlandı.

ŞUŞA KÖKENİ NEDİR?

Şuşa isminin Klasik İran Türkçesi kökenli olduğu ve bu dilde cam veya şişe manasına gelen Shisha kelimesinden türediği düşünülmektedir. Oxford Concise Dictionary of World Place Names eserine göre şehir, Türk Kaçar Hanedanı kökenli İranlı yönetici Ağa Muhammed Şah'ın İbrahim Halil Han ile şehre girerken yaptığı konuşması üzerine bu ismi almıştır.

Şehrin eski ismi olan Penahabad ise Karabağ Hanlığı'nın ilk lideri olan Penah Ali Han'a atfen konulmuştur ve Penah şehri anlamına gelir.

ŞUŞA TARİHİ VE KURULUŞU

Şuşa şehrinin güneyinde Kafkasya'nın en eski yerleşim bölgelerinden biri bulunmaktadır. 1970'lerde Şuşa Mağara'sında yapılan arkeolojik kazılarda Paleolitik Çağ'a ait taş aletler bulunmuştur.

Şuşa'nın çevresinde bulunan araziler tarih boyunca Med İmparatorluğu, Ahameniş İmparatorluğu, Ermenistan Krallığı, Albanya, Ermeni Bagratuni Krallığı, Safevîler, Karabağ meliklikleri ve Karabağ Hanlığı gibi çeşitli devlet ve otoritelerin kontrolünde bulunmuştur.

Şuşa'dan bir yerleşim yeri olarak tarihte ilk olarak Orta Çağ'da, 15. yüzyılda, bir Ermeni dini metinde bahsedldiği öne sürülmektedir. Bu metin Yerevan'ın Matenadaran müzesinde sergilenmektedir. Bu yazıt, aynı zamanda bu şehirde üretilmiş ilk yazılı eser olmuş, Ter-Manuel tarafından 1428'de yazılmıştır. Ayrıca bazı kaynaklara göre bölgede Varanda Melikliği döneminde, Şahnazeryan ailesine ait Şuşi isimle antik bir Ermeni kalesi yer aldığı da belirtilmiştir.

Azeri ve bazı 19. yüzyıl Ermeni kaynaklarına göre ise Şuşa şehrinin 1750-51 yıllarında Karabağ Hanlığı'nın banisi Penah Ali Han tarafından Penahabad ismi ile kurulduğu belirtilmiştir. Bu teori, Büyük Sovyet Ansiklopedisi ve İslam Ansiklopedisi gibi kaynaklar tarafından da desteklenir. İbrahim Halil Han Şuşa'yı başkenti gibi genişletip, şehrin savunma kabiliyetini güçlendirmiştir.