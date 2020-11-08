Şuşa hezimeti ağır geldi! Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifa edeceği iddia edildi

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın Şuşa bölgesini işgalden kurtarmasının ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, olası barış görüşmeleri öncesi istifa edeceği öne sürüldü.

Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylül'de başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürürken, Dağlık Karabağ bölgesindeki birçok kritik noktayı Ermenistan ordusunun işgalinden kurtardı.

Son olarak Dağlık Karabağ'ın "kalbi" olarak nitelendirilen Şuşa kentinin de işgalden kurtarılmasının ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan hakkında ise çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ ÖNCESİ İSTİFA EDECEK

Paşinyan'ın olası barış görüşmeleri öncesi istifa edeceği iddia edildi. Ermenistan Başbakanlık Basın Sözcüsü Mane Gevorgyan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Nikol Paşinyan'ın istifa ettiğine dair haberleri yalanlamıştı.

ŞUŞA İŞGALDEN KURTARILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ'ın kalbi olarak adlandırılan Şuşa kentinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığı müjdesini vermişti. Aliyev, yaptığı açıklamada, "28 yıl sonra kurtarılan Şuşa'da ezan sesi duyulacak" ifadelerini kullanmıştı.