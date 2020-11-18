Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar
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Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar

18.11.2020 17:09 | Son Güncelleme: 18.11.2020 17:26

Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa şehrini ziyaret eden Rus gazeteci, Azerbaycan kontrol noktasında dalgalanan Türk bayrağını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Rus gazeteci, "Onlar Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar" dedi.

Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak adlandırılan Şuşa şehrindeki Azerbaycan kontrol noktasında Azerbaycan bayrağının yanında asılı Türk bayrağını gören Rus gazeteci, paylaştığı videoda şaşkınlığını gizlemedi. Rus gazeteci, "Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar" dedi.

"ŞUŞA YAZILAN YERDE TÜRK BAYRAĞI VAR"

Rus gazeteci, "Arkamda Azerbaycan karakolunu ve bayrağını görüyorsunuz. Ama yukarıda Şuşa yazılan yerde Türk bayrağı var. Onlar Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar" ifadelerini kullandı.

DAĞLIK KARABAĞ'IN "KALBİ" 8 KASIM'DA İŞGALDEN KURTARILDI

Şuşa şehri, 8 Kasım'da Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarılmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptığı açıklamada, "8 Kasım 2020 Azerbaycan tarihinde ebedi olarak yaşayacak. Bu bizim şanlı zaferimizin günüdür. Bugün Azerbaycan bayrağı Şuşa'da dalgalanıyor. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak" ifadelerini kullandı.

Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar
Haber Yorumları (1)
SENCER: Bu Rus Gazeteci Ermeniler lehine bilgi toplamak ve propaganda yapmak için sahaya inenlerden (Ortodoks bağları kuvvetli), daha önceki haberlerini gördüm. Burada da aleyhimize haber çıkarmaya çalışıyor.
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