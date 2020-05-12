'Sus' işareti yapan hemşireyi canlandıran Dilek Tunca'dan sağlıkçılara mesaj
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Sus' işareti yapan hemşireyi canlandıran Dilek Tunca'dan sağlıkçılara mesaj

'Sus' işareti yapan hemşireyi canlandıran Dilek Tunca'dan sağlıkçılara mesajBİR dönemin sağlık merkezlerinin duvarlarını süsleyen, sembol haline gelmiş, 'sus işareti yapan hemşire' fotoğrafıyla ünlenen eski model Dilek Tunca, İzmir'deki evinden sağlık çalışanlarına seslenerek "Ülkece zor...

'Sus' işareti yapan hemşireyi canlandıran Dilek Tunca'dan sağlıkçılara mesaj
12.05.2020 18:14 | Son Güncelleme: 12.05.2020 18:16

'Sus' işareti yapan hemşireyi canlandıran Dilek Tunca'dan sağlıkçılara mesaj

BİR dönemin sağlık merkezlerinin duvarlarını süsleyen, sembol haline gelmiş, 'sus işareti yapan hemşire' fotoğrafıyla ünlenen eski model Dilek Tunca, İzmir'deki evinden sağlık çalışanlarına seslenerek "Ülkece zor günler geçirdiğimiz şu dönemde, siz sağlık çalışanlarının ne kadar özveri içinde olduğunun bilincindeyim. Biliyorsunuz ki, hastaların tek ümidi doktorlar ve siz hemşire kardeşlerimizsiniz. Hepinizin sabrı ve fedakarlıkları hakikaten takdire şayan. Sizi tebrik ediyorum" dedi.

Bir dönemin sağlık merkezlerinin duvarlarından inmeyen, hastanelerin sembolü haline gelmiş olan 'sus işareti yapan hemşire' fotoğrafıyla ünlenen eski model Dilek Tunca, koronavirüsle mücadelede önemli rol oynayan sağlık çalışanlarına 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nde destek mesajı verdi. Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen yaş kısıtlaması nedeniyle, İzmir Karşıyaka'daki evinden çıkmayan Tunca, 'Evde kal' çağrılarına da destek veriyor. İstanbul'da 44 yıl önce verdiği hemşire pozu ile ünlenen Tunca, bu dönemde de doktor ve hemşirelerin çalışmalarını yakından takip ettiğini ve onları tebrik ettiğini söyledi. Tunca, "Ülkece zor günler geçirdiğimiz şu dönemde, siz sağlık çalışanlarının ne kadar özveri içinde olduğunun bilincindeyim. Biliyorsunuz ki, hastaların tek ümidi doktorlar ve siz hemşire kardeşlerimsiniz. Hepinizin sabrı ve fedakarlıkları hakikaten takdire şayan. Sizi tebrik ediyorum. 12 Mart'tan beri evden dışarı çıkmadım. Bütün alışveriş malzemelerimi defalarca dezenfekte ettikten sonra balkonda bekletiyorum. Ellerimi defalarca sabun ve suyla yıkıyorum. Ertesi gün malzemeleri içeri alıyorum. Lütfen siz de çok dikkatli olun ve mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın. Yaptığınız alışverişlerde çok dikkatli olun, ellerinizi hiçbir yere sürmeyin. Sevgili sağlık çalışanları, hepinizin başarılarının devamını diliyorum. Güzel günlerde görüşmek üzere" dedi.

'Sus' işareti yapan hemşireyi canlandıran Dilek Tunca'dan sağlıkçılara mesaj

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor Haber
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Haber
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Haber
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı Haber
Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Koronavirüs tedavisinde 4 yaşındaki lama umut oldu
Koronavirüs tedavisinde 4 yaşındaki lama umut oldu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Yapılan son araştırma, çocuklarda koronavirüsün ilk belirtilerini ortaya koydu
Yapılan son araştırma, çocuklarda koronavirüsün ilk belirtilerini ortaya koydu
Korkusuz vatandaş, bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Korkusuz vatandaş, bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Galatasaray, Muslera'nın maaşını düşürerek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak
Galatasaray, Muslera'nın maaşını düşürerek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak
Uçurtma uçuran küçük çocuk, açık bırakılan kanalizasyona düştü
Uçurtma uçuran küçük çocuk, açık bırakılan kanalizasyona düştü
Acılı baba, kazada ölen oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü
Acılı baba, kazada ölen oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü
Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları belli...
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor
Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor
Bursa'da okullardan 8 Atatürk büstü çalıp hurdacıya satan 3 kişi tutuklandı
Bursa'da okullardan 8 Atatürk büstü çalıp hurdacıya satan 3 kişi tutuklandı
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
Seferber oldular! Kapana yakalanan ayı böyle kurtarıldı
Seferber oldular! Kapana yakalanan ayı böyle kurtarıldı
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,8 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,8 liradan işlem görüyor
MHP'li Alanya Belediyesi'nin Sovyet marşı çalmasına Ukrayna Büyükelçisi tepki gösterdi
MHP'li Alanya Belediyesi'nin Sovyet marşı çalmasına Ukrayna Büyükelçisi tepki gösterdi
İlk kez görüntülendi! Koronavirüsten ölenler böyle defnediliyor
İlk kez görüntülendi! Koronavirüsten ölenler böyle defnediliyor
Uzman isim uyardı: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak
Uzman isim uyardı: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Tarkan Hatice Çarpar Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Gökhan Gönül Lionel Messi Utku Yuvakuran
Daha Fazla Mayıs Karar 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: 'Sus' işareti yapan hemşireyi canlandıran Dilek Tunca'dan sağlıkçılara mesaj - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 19:20:09. #1.15#
title