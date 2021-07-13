Survivor Yunus Emre Özden sevgilisi Beria Gözen'i darp mı etti?
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Survivor Yunus Emre Özden sevgilisi Beria Gözen'i darp mı etti?

Survivor Yunus Emre Özden sevgilisi Beria Gözen'i darp mı etti?
Hürriyet - Haberler | Magazin

Survivor 2020 kadrosunda yer alan Yunus Emre Özden'in kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddia edildi.

Survivor 2020 kadrosunda yer alan Yunus Emre Özden'in kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddia edildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gözen, 'Kadına gücü yeten erkekler, acizler... İyi görünüp numara yaparlar. İstedikleri olmayınca şiddet! Her türlüsüne lanet olsun.' ifadelerini kullandı.

Yaptığı paylaşımlarla isim veremden eski sevgilisi tarafından darp edildiğini dile getiren Gözen, 'Vefa çok başka bir şey… Bir şeyler düzene girsin diye sabretmek yetmiyor. İşlerine gelmeyince tehdit ederler, döverler. Kadınız ama bir kadın gibi anlayamayız! Delikanlı adam kadın dövüp sonra çamur atmaz. Herkes kendi vicdanını yaşar.' açıklamasını yaptı.

Bu paylaşımların ardından sessizliğini koruyan Yunus Emre Özden'den şöyle bir paylaşım geldi: Kuş eti yemeye alışanların, kaplana dişi geçmez!

Survivor yarışmacılarından Yunus Emre, yarışmada agresif hareketleri nedeniyle sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı tarafından birkaç kez uyarılmıştı.

YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

Yunus Emre Özden, 29.03.1993 yılında İstanbul Silivri'de doğmuştur. 1.85 boyunda, 82 kilo olan yarışmacı halen Silivri'de yaşamını sürdürüyor.

2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre'nin annesi Filiz Özden ev hanımı, babası Kemal Özden ise şoförlük yapıyor. Yunus Emre Özden, Açıköğretim Fakültesi'nde ulaştırma lojistik bölümünde okuyor.

Kaynak: Hürriyet

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