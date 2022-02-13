Survivor bugünkü yeni bölüm fragmanında Yunus Emre ada konseyince bazı açıklamalarda bulunuyor. Bunun ardından Acun Ilıcalı Yunus Emre'yi sert bir şekilde uyarıyor. Peki, Survivor Yunus Emre diskalifiye mi olacak? Yunus Emre Survivor ada konseyinde ne dedi? Acun Ilıcalı Yunus Emre'yi neden uyardı, diskalifiye olur mu? Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

SURVİVOR YUNUS EMRE DİSKALİFİYE Mİ OLUYOR? YUNUS EMRE NE DEDİ?

Survivor All Star yeni bölüm fragmanında Yunus Emre'nin açıklamaları Acun Ilıcalı tarafından sert şekilde karşılanıyor. Bugünkü konseyde Yunus Emre; "Ben pişman değilim söylediklerimden. Sonuçta a.. da bir hayvan kaplan da bir hayvan." açıklaması yapıyor.

Bunun ardından Acun Ilıcalı "Sen ne diyorsun ya?" şeklinde Yunus Emre'ye sert cevap veriyor. Acun Ilıcalı devamında, "Sana net bir şekilde söylüyorum. Bir kez daha konseyde bu tarzda bir konuşma yaparsan..." açıklaması yapıyor. Bugünkü yeni bölümde Yunus Emre ile ilgili açıklama nedir detaylı şekilde izleyip göreceğiz.

Yunus Emre diskalifiye mi olacak konu hakkında net bir açıklama yer almadı.

SURVİVOR YUNUS EMRE KİMDİR?

Yunus Emre Özden, 29.03.1993 İstanbul Silivri'de doğdu. 1.85 boyunda, 82 kilo olan yarışmacı halen Silivri'de ikamet ediyor. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre Açık Öğretim Fakültesi'nde ulaştırma lojistik okuyor.

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilolu olduğunu söyleyen yarışmacı, tedavi sonucu aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu asla sevemediğini ifade ediyor. Bu yüzden tedavisi bitince okul sonrasında şehir stadında koşmaya başlamış ve 96 kilodan 64 kiloya düşmüş.

17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya, 18-19 yaşlarında ise Fashion Week'lerde çıkmaya başlamış.

Modelliğin bir parçasının spor olduğunu söyleyen Survivor Yunus, kum torbası başında uzun saatler geçirmiş. Çocukken hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini ama ailesinin engellediğini söylüyor. Daha sonra salona gelen profesyonel kick boxer güreşçi ve karatecilerle yaptığı antrenmanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark etmiş. Devamında ise MMA dövüşlerine katılmış.

2019'da Türkiye 3.sü, İstanbul 2.si oldu.Modellik ve yardımcı oyunculuk işlerine de koşturduğunu söyleyen Survivor Yunus'un bir hayali de aksiyon filmi çekme, dövüş kulüpleri sahibi olma.

MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söylüyor. MMA'nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu belirtmektedir.

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