Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 28. Bölüm fragmanı izle 2022!

Survivor All Star 2022 25. bölüm fragmanı merak ediliyor! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından olan Survivor yarışması bu sezon All Star kadrosu ile ekranlara geliyor. Kıyasıya mücadelelerin ve heyecan dolu dakikaların yaşandığı yarışmada Survivor All Star 2022 yeni bölüm fragman yayınlandı mı? Sorusu merek ediliyor. Survivor 28. Bölüm fragmanını izle!

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor All Star 2022 sezonunun 28. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sema ve Nagihan arasındaki tartışmalara yer verilirken Dominikte'ki dokunulmazlık oyunun kazananının kim olacağı merak ediliyor.

SURVİVOR ALL STAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor All Star yeni bölümüyle 22 Şubat 20.00'de TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

SURVIVOR 28. BÖLÜM FRAGMANI İZLE 2022

SURVIVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz

Haberler.com - Gündem