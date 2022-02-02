Survivor yeni bölüm fragmanı: Survivor 15. bölüm fragman yayınlandı mı? Survivor 15. bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölümde neler olacak?

Survivor 15. bölüm fragmanı merak ediliyor.Survivor All Star 2022 fragman ı Survivor'ın yeni sezonunu merakla bekleyenler tarafından gündem konusu oldu. TV8'de yayınlanacak olan ve her akşam geçmiş sezonlarda reyting rekorları kıran Survivor All Star 2022 sezonu başlıyor. Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 15. bölüm fragman yayınlandı mı? Survivor 15. bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ALL STAR 15. BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Survivor All Star 2022 sezonunun 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda ödül oyunu oynandığı ve ada konseyi gösterilmektedir. Bu bölümde adaya veda edecek 3 isim belli olacak. Yeni sezonda yeni bir rekabet doğuracak olan Survivor All Star 2022 sezonu 15. bölümü 2 Şubat Çarşamba 20.00'da ekranlara gelecek.

SURVİVOR ALL STAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor All Star yeni ve ilk bölümüyle 2 Şubat Çarşamba saat 20.00'da TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

SURVİVOR ALL STAR 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı ve bu haftanın 3. Sürgün adasına gidecek olan ismi Gönüllüler takımından olacak. Gönüllüler takımı ada konseyinde bir kişinin ismini belirleyerek onu Sürgün adasına gönderecek.

1. eleme adayı : Barış

2. eleme adayı : Birsen

3. eleme adayı : Evrim

4. eleme adayı : Mert

Gönüllüler takımından Sürgün adasına giden isim Evrim oldu. Ünlüler takımında performans 1. si Batuhan olurken, Batuhan 4. eleme adayı olarak Mert'in ismini söyledi.

SURVİVOR ŞUANA KADAR KİMLER ELENDİ?

Survivor 2022 All Star şuana kadar elenen isimler:

Gizem

Ayşıl

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler Kadrosu:

Furkan Kızılay

Çağan Atakan Arslan

Mert Öcal

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Birsen Bekgöz

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Gönüllüler Kadrosu:

Nisa Bölükbaşı

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Hikmet Tuğsuz

Yasin Obuz

Seda Ocak

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Evrim Keklik

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