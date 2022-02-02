Survivor yeni bölüm fragmanı: Survivor 15. bölüm fragman yayınlandı mı? Survivor 15. bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölümde neler olacak?
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Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All Star 2022 fragman ı Survivor'ın yeni sezonunu merakla bekleyenler tarafından gündem konusu oldu. TV8'de yayınlanacak olan ve her akşam geçmiş sezonlarda reyting rekorları kıran Survivor All Star 2022 sezonu başlıyor. Survivor 15. bölüm fragman yayınlandı mı? Survivor 15. bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde...
Survivor 15. bölüm fragmanı merak ediliyor.Survivor All Star 2022 fragman ı Survivor'ın yeni sezonunu merakla bekleyenler tarafından gündem konusu oldu. TV8'de yayınlanacak olan ve her akşam geçmiş sezonlarda reyting rekorları kıran Survivor All Star 2022 sezonu başlıyor. Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 15. bölüm fragman yayınlandı mı? Survivor 15. bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde...
Survivor All Star 2022 sezonunun 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda ödül oyunu oynandığı ve ada konseyi gösterilmektedir. Bu bölümde adaya veda edecek 3 isim belli olacak. Yeni sezonda yeni bir rekabet doğuracak olan Survivor All Star 2022 sezonu 15. bölümü 2 Şubat Çarşamba 20.00'da ekranlara gelecek.
Survivor All Star yeni ve ilk bölümüyle 2 Şubat Çarşamba saat 20.00'da TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.
Bugünkü dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı ve bu haftanın 3. Sürgün adasına gidecek olan ismi Gönüllüler takımından olacak. Gönüllüler takımı ada konseyinde bir kişinin ismini belirleyerek onu Sürgün adasına gönderecek.
- 1. eleme adayı : Barış
- 2. eleme adayı : Birsen
- 3. eleme adayı : Evrim
- 4. eleme adayı : Mert
Gönüllüler takımından Sürgün adasına giden isim Evrim oldu. Ünlüler takımında performans 1. si Batuhan olurken, Batuhan 4. eleme adayı olarak Mert'in ismini söyledi.
Survivor 2022 All Star şuana kadar elenen isimler:
Gizem
Ayşıl
Ünlüler Kadrosu:
Furkan Kızılay
Çağan Atakan Arslan
Mert Öcal
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Birsen Bekgöz
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Gönüllüler Kadrosu:
Nisa Bölükbaşı
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Gizem Kerimoğlu
Berna Keklikler
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Hikmet Tuğsuz
Yasin Obuz
Seda Ocak
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Evrim Keklik