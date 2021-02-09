Survivor yeni bölüm fragmanı izle! Survivor son bölümde neler oldu? Survivor eleme adayları!

Tüm hızıyla devam eden Survivor yarışmasında dün neler oldu? Survivor son bölüm özeti! Survivor yeni bölüm fragmanı izle! Survivor son bölümde neler oldu? Survivor eleme adayları!

Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında kim eleme adayı? Survivor yeni bölüm fragmanı izle! Survivor son bölümde neler oldu? Survivor eleme adayları!

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sembol oyununu kazanan isim 3 arkadaşıyla beraber havuçlu kek kazanacak. Bireysel performanslarda kadınlarda, Gönüllüler takımından Aleyna bu hafta 2. sembolünü aldı. Erkeklerde de sembol oyunu Gönüllüler takımına gitti! Erkeklerde ise Steven sembolün sahibi oldu!

SURVIVOR ELEME ADAYLARI

Hanzade Ofluoğlu,

Doğan Keser

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE