Survivor yarışmacısının son hali şoke etti

' Survivor'ın unutulmaz yarışmacılarından Nagihan Karadere, değişimi ile dikkat çekiyor. Karadere, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka birine dönüştü.

Dudaklarını, göğüslerini ve son olarak burnunu yaptıran Survivor Nagihan, şimdi de saçlarını pembe yaptı. Karadere, yeni imajıyla adından söz ettirmeyi başardı.

'Survivor 2022 All Star' yarışmasına hazırlandığı konuşulan Nagihan Karadere'nin son görüntüsü takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Hasan Can Kaya'nın sunumuyla 'Exxen'de yayınlanan 'Konuşanlar' programı, geçtiğimiz haziran ayında, 'Survivor' yarışmacılarını ağırlamıştı. Konuklar arasındaki Nagihan Karadere, yaptığı itiraflarla gündem olmuştu.

Daha önce bir erkek arkadaşı olduğunu ve onunla çok iyi anlaştığını söyleyen Karadere, "Eski bir erkek arkadaşım vardı. Onunla yaşadıklarımı başka kimseyle yaşamadım. Hatta, ben boşanma arifesindeyken, kucağımda çocukla evime geldi ve kendisine kaçmamı söyledi" ifadelerini kullanmıştı.