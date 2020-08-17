Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Barış, Murat Yağcı Çeşme'de bir mekan çıkışı hayranları tarafından sarmaş dolaş görüntülendi.

Bilal Özcan'ın haberine göre, Survivor'da yarışan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, tatil cenneti Çeşme'de bir mekan çıkışında birbirlerine sarılırken görüntülendi. İkilinin mekan çıkışındaki sarmaş dolaş halleri magazin gündemine bomba gibi oturdu.

ACUN'A GİTMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde ise Nisa Bölükbaşı ve Barış¸ Murat Yağcı, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın evine misafir olmuştu.

SERCAN'I REDDETMİŞTİ

Bu görüntüler sonrası ikilinin aşk yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu. Survivor yarışmasında Nisa Bölükbaşı ve Sercan Yıldırım arasındaki aşk iddiası sık sık olay oluyordu. Nisa, Sercan'ı reddetmiş ve bu konuyla sık sık gündeme gelmişti.