Survivor'un Öldürülen Kameramanı Alper Baycın, Ekip Arkadaşlarını Yasa Boğdu
Survivor ekibinin kalbinden bıçaklanarak öldürülen kameramanı Alper Baycın, ekip arkadaşlarını yasa boğdu. Alper Baycın'ın ölümü üzerine şok olan mesai arkadaşları, sosyal medya hesaplarından ölen arkadaşları için duygu dolu paylaşımları yaptı.
Dominik'te gaspçılar tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Survivor'un kameramanı Alper Baycın'ın ekip arkadaşlarını kahretti. Sosyal medya hesaplarından duygulu mesajlar paylaşan Survivor ekibi, arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşadıklarını böyle ifade ettiler.
ÖLDÜRÜLEN ARKADAŞLARI İLE OLAN ANILARINI PAYLAŞTILAR
Survivor Ekibinin Kemaramanı Alper BaycıI'ın ölümü çalışma arkadaşlarını üzüntüye boğdu. Ölen arkadaşları Alper Baycın'la olan anılarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak üzüntülerini dile getirdiler.
YORUMLAR (1)
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Şehitler için ağlayan sadece aileleri demekki...Cevap Yaz Yayından Kaldır