Survivor'un Hırslı Yarışmacısı Damla Can, Bikinili Paylaşımıyla Güzelliğinin Hakkını Verdi

İzleyenleri ekran başına kilitleyen Survivor'ın hayatımıza kattığı bir isim de Damla Can oldu. Survivor 2016 sezonunda başlayan macerası ve Survivor 2018'e ikinci kez katılması ile ekranların tanınan hızlı yüzü haline gelen Damla, sosyal medyayı sık kullananlardan . Survivor'ın hırslı yarışmacılarından biri olan Damla Can, bakımsız hali ile bile dikkatleri çekmişti. Ancak yarışmacının son paylaşımı, takipçilerini hayran bırakacak nitelikteydi.

DAMLA GÜZELLİĞİNİN HAKKINI VERDİ

Survivor'ın en çok beğenilen kadın yarışmacılarından olan Damla Can bikinili fotoğrafını paylaştı. Fiziğinin ve güzelliğinin hakkını verenSurvivor Damla'nın paylaşıma hayranları beğeni yağdırdı.

İşte Damla'nın o paylaşımı;