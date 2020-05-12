Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Bugün eleme bölümüyle ekrana gelecek olan Survivor'un 74. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlk eleme adaylarının Berkan ve Mert'in olduğu konseyde gözleri dolarak konuşan Acun Ilıcalı'nın "En üzüldüğüm ve beklemediğim veda oldu" diyerek herkesi meraklandırdı.

TV8 ekranlarının büyük bir merakla izlenen yarışması Survivor 2020, bugün eleme bölümüyle ekrana gelecek. Nefeslerin tutulduğu ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı'nın çok üzgün olması merak konusu oldu.

6 ADAY ARASINDAN BİR KİŞİ ELENECEK

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Ünlüler ve Gönüllülerden ilk eleme adayları Berkan ve Mert oldu. Yapılan SMS oylaması sonuçlarına göre ise bu akşam yayınlanacak yeni bölümde en yüksek oyu alan Ünlüler ve Gönüllülerden 2'şer yarışmacı 4 eleme adayı daha belirleyecek. Böylece 6 aday arasından en az oyu alan yarışmacı adaya veda edecek.

"EN ÜZÜLDÜĞÜM VEDA"

Survivor'un yeni bölüm fragmanında ise ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı'nın oldukça üzgün olması ve "Bu sezon Survivor'da benim için en beklenmedik veda oldu. Açık söyleyeyim belki de en üzüldüğüm veda diyebiliriz" sözleri zor geçen konseyi gözler önüne sermiş oldu.

ERSİN VE MERT ARASINDAKİ GERİLİM DİKKAT ÇEKTİ

Survivor 2020 yeni bölümde Ünlüler takımında Mert ile Ersin arasındaki gerilimin daha da büyüyor. Mert'in ayrı bir baraka kurması, Ersin ile yan yana gelmek istememesi Ünlüler nasıl etkileyeceği merak edilmeye başlandı. Öte yandan iletişim oyunu esnasına Barış ve Yunus Emre arasında gerginlik yaşandı.