Survivor SMS sıralaması EXXEN'de mi açıklanıyor?
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Survivor SMS sıralaması EXXEN'de mi açıklanıyor?

26.01.2021 23:58 | Son Güncelleme: 27.01.2021 00:15
Survivor SMS sıralaması EXXEN'de mi açıklanıyor?

EXXEN Acun Ilıcalı tarafından kurulan, 1 Ocak 2021 itibarıyla yayın hayatına başlayan bir dijital içerik platformudur. Peki, Survivor SMS sıralaması EXXEN'de mi açıklanıyor?

Survivor son bölümünde tüm gözler Survivor SMS oylamasında oldu. Survivor 19 Ocak 2021 SMS sonuçlarının belli olmasıyla birlikte TV8 ekranlarının heyecan dolu yarışmasında bir isim elendi. Peki, Survivor SMS sıralaması EXXEN'de mi açıklanıyor?

SURVİVOR SMS SIRALAMASI EXXEN'DE Mİ AÇIKLANIYOR?

Acun Medya'nın kurucusu ve sahibi Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve 2021 yılında yayın hayatına başlamış olan Exxen, ilk kez kamuoyuna 24 Eylül 2020 tarihinde Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından, "Yeni dijital platformumuz Exxen'de yakında beraberiz." açıklamasıyla duyuruldu. Survivor 2021 sezonu SMS sıralaması da yine EXXEN üzerinden açıklanıyor.

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