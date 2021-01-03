Survivor Sancakay Ilım kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında, nereli? Sancakay Instagram hesabı!
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Survivor Sancakay Ilım kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında, nereli? Sancakay Instagram hesabı!

03.01.2021 20:44 | Son Güncelleme: 03.01.2021 20:48
Survivor Sancakay Ilım kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında, nereli? Sancakay Instagram hesabı!

Ekranların en sevilen yarışması Survivor çok yakında başlayacak. Başlamasına az kala açıklanan Survivor yarışmacılar büyük merak topluyor. Peki, Sancakay Ilım Morgül kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında ve nereli? Sancakay Ilım Morgül gönüllü mü, ünlü mü? Survivor 2021 ne zaman başlayacak?

Sancakay Ilım Morgül'ün kim olduğu, Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacılarının belli olmasının ardından internet üzerinden araştırılmaya başladı. Survivor'da bu yıl gönüllüler takımında yarışacak olan Sancakay Ilım Morgül'ün kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Sancakay Ilım Morgül kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında, nereli?

SURVIVOR SANCAKAY ILIM MORGÜL KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Sancakay Ilım Morgül, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

"Merhaba ben Sancakay Ilım Morgül. İzmir ve Rize'de büyüdüm. Spor hayatıma ritmik jimnastik ile başladım. Lise 3'e kadar İzmir'de okudum ve futbol kariyerime futsal ile başladım daha sonra yeşil sahaya geçtim. Lise 4'de Rize'nin Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdim ve futbol kariyerime devam ettim. Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus dili edebiyatı bölümünü 2yıl okudum. Türkçe harici iki dil biliyorum İngilizce ve Rusça. Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazandıktan sonra İstanbul'a taşındım ve şuan lisans 4. Sınıftayım. 2 sezon Kadıköy theatron sahnesinde Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrol oynadım ve 5 yıldır Hayal Kahvesi ile anlaşmalı olarak sahne alıyorum vokal olarak. Kendi bestelerimi seslendiriyorum ve Gitar çalıyorum."

SANCAKAY ILIM MORGÜL INSTAGRAM HESABI

Başarılı isim Instagram hesabını sancakay8 kullanıcı adıyla kullanıyor. An itibariyle 4500 takipçisi bulunuyor.

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