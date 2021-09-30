Survivor şampiyonu İsmail Balaban, yarışmacı İlayda Şeker ile el ele görüntülendi

TV8 ekranlarının vazgeçilmez yarışması Survivor 2021'in şampiyonu İsmail Balaban, annesinin "Yılan" dediği nişanlısı Gamze Atakan ile ayrıldı. Yeni bir ilişkiye yelken açan güreşçi, sevgilisiyle objektiflere takıldı.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Balaban, Survivor'da birlikte yarıştığı İlayda Şeker ile yarışmadan sonra da görüşmeye başladı. İkilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. Yeni ilişkileri hakkında henüz bir açıklama yapmayan ikili, önceki akşam bir eğlence mekanına el ele girdi. Çiftin bu fotoğrafı da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İlişkisi hakkında henüz bir açıklama yapmayan İsmail Balaban, Instagram hesabından İlayda Şeker ve ikiziyle olan bir fotoğrafını paylaşarak adeta ilişkisini ilan etti.

İSMAİL BALABAN'IN ANNESİ: NİŞANLIN YILANMIŞ OĞLUM

İsmail Balaban, Survivor'da kazandığı iletişim ödülünde annesini aramış ve nişanlısı hakkında duydukları karşısında büyük bir şok yaşamıştı. Balaban'ın annesi telefonda "Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et" demişti.

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