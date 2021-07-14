Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre Yaz Kampı 2021 başladı
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Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre Yaz Kampı 2021 başladı

Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre Yaz Kampı 2021 başladı
Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel

Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre Yaz Kampı 2021 sezonu yapılan törenle başladı.

Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre Yaz Kampı 2021 sezonu yapılan törenle başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her yıl binlerce öğrenciyi ve günübirlik ziyaretçiyi ağırlayan kamp kapılarını açtı.

İlk öğrenci grubunu ağırlayan kampın açılış törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kırkpınar Başpehlivanı ve "Survivor 2021" şampiyonu İsmail Balaban, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Mustafa Yıldız ile muhtarların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, kampın öğrenciler için yaz aylarında önemli ve vazgeçilmez bir aktivite olduğunu belirtti.

Öğrencilerin sene boyunca pandemi döneminde evlerinde derslerine çalıştıklarını kaydeden Yıldız, "Yoğun, stresli bir eğitim dönemi geride kaldı. Sınavlarını verdiler, biz de dedik ki karne hediyesi olarak her sene yapıyoruz tabii, yine getirelim gençlerimiz nefes alsınlar istedik. Yaklaşık 14 kategoride eğitimler alıp spor yapabiliyorlar. Arkadaşlar arası kaynaşma, iyi bir kardeşlik ortamı var." ifadelerini kullandı.

Gün boyunca düzenlenen turnuvalarla renkli görüntülere sahne olan etkinlikte İsmail Balaban, Başkan Yıldız ve öğrencilerle birlikte Survivor parkurunda yarıştı. Turnuvaların kazananlarına, törenle ödülleri takdim edildi.

Sportif aktivitelerin ardından öğrenciler canlı müzik dinletileriyle keyifli vakit geçirdi.

Etkinlikte, 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi de öğrencilerin ziyaretine açıldı.

14 farklı branşta eğitim

Kefken Çevre Yaz Kampı'nda öğrencilere yaz aylarında eşsiz bir tatil ve eğlence imkanı sunuluyor.

Her hafta farklı öğrenci gruplarını ağırlayan kampta öğrencilere tiyatro, halk dansları, değerler eğitimi, basketbol, futbol, geleneksel çocuk oyunları, yüzme ve satranç başta olmak üzere 14 farklı branşta eğitim veriliyor.

Alanında uzman eğitmenlerle çalışma imkanı bulan öğrenciler, spor ve eğlence dolu bir hafta geçirerek okul yorgunluklarını atıyorlar. Yaz boyunca binlerce öğrenciyi ağırlayacak olan kamp, öğrencilerin yeni arkadaşlık bağları kurarak sosyalleşmelerine de yardımcı olması açısından büyük önem taşıyor.

Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre Yaz Kampı 2021 başladı
Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre Yaz Kampı 2021 başladı
Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre Yaz Kampı 2021 başladı
Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre Yaz Kampı 2021 başladı
Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre Yaz Kampı 2021 başladı
Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre Yaz Kampı 2021 başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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