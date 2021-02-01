Survivor Öykü Çelik babası kim? İlker Çelik kimdir, ne iş yapıyor? Survivor Öykü kimdir?
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Survivor Öykü Çelik babası kim? İlker Çelik kimdir, ne iş yapıyor? Survivor Öykü kimdir?

01.02.2021 22:52 | Son Güncelleme: 01.02.2021 22:57
Survivor Öykü Çelik babası kim? İlker Çelik kimdir, ne iş yapıyor? Survivor Öykü kimdir?

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler'de, Ünlüler takını yarışmacılarından Öykü Çelik, ilk günden beri sosyal medyanın gündeminde. Bugün de Öykü Çelik'in babası İlker Çelik merak edildi. Peki, Survivor Öykü Çelik babası kim? İlker Çelik kimdir, ne iş yapıyor? Survivor Öykü kimdir?

Survivor 2021'in ünlüler takımına geldiği günden beri büyük ilgi gören Öykü Çelik'in babası İlker Çelik sosyal medyada merak edildi. Survivor Öykü Çelik babası kim? İlker Çelik kimdir, ne iş yapıyor? Survivor Öykü kimdir? sorularının cevaplarını yazımızdan bulabilirsiniz.

SURVİVOR ÖYKÜ ÇELİK BABASI KİM? İLKER ÇELİK KİMDİR?

Survivor Öykü Çelik'in babasının adı İlker Çelik'tir. Kendisi de sporcu olan İlker Çelik, zamanında Sarıyerli kaleci olarak tanınmıştır.Aslen Trabzonlu olan Öykü Çelik'in babası futbol antrenörüdür.

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987, İstanbul'da doğdu. Öykü Çelik Trabzon Lisesi'nde okuduğu dönemde, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tiyatro kursuna gitti. Öykü Çelik 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve yengeç burcudur.

Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde öğrenci olduğu dönemde geçirdiği bir trafik kazası sonucu vücudunda yanıklar meydana geldi. Tedavi sürecinden dolayı eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. İyileşince özel oyunculuk dersleri aldı.İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında 'Selena' adlı dizide 'Eda' rolüyle yaşadı. Buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi Spor dallarına merakı ve ilgisi vardır.2014-2015 yılları arasında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile evlilik yaşadı.

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