Survivor Oğulcan Engin kimdir? Oğulcan Engin kimin oğlu?
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Survivor Oğulcan Engin kimdir? Oğulcan Engin kimin oğlu?

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Survivor Oğulcan Engin kimdir? Oğulcan Engin kimin oğlu?

Survivor Oğulcan Engin kimdir? sorusu Survivor Ünlüler Gönüllüler birleşme partisi öncesi yapılan maç anında merak edilen isimlerden biri oldu. Acun Ilıcalı'nın takımında yer alan Oğulcan Engin kimin oğlu? Oğulcan Engin hayatı ve biyografisi!

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Survivor Ünlüler Gönüllüler tüm heyecanıyla devam ederken, konuk olan isimlerden biri de Oğulcan Engin oluyor. Peki, Survivor Oğulcan Engin kimdir? Oğulcan Engin kimin oğlu?

SURVIVOR OĞULCAN ENGİN KİMDİR?

Oğulcan Engin, 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Babası Beşiktaş'lı eski futbolcu Sinan Engin, annesi ise şarkıcı Seda Sayan'dır.

Oğulcan Engin, 9 yaşındayken Beşiktaş'ın minikler takımında oynamaya başladı. 2001 yılında lisansını alan Oğulcan Engin, 2007-2008 sezonundan itibaren Beşiktaş PAF takımında kaptan olarak görev yaptı.

Oğulcan Engin, 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okumaya başladı.

Oğulcan Engin, 2 kez Türkiye U-17, 4 kez de Türkiye U-18 olmak üzere toplamda 6 kez Türkiye Milli Takım forması giydi.

2009 yılında yıl annesi Seda Sayan ile Lays cips reklamında oynadı.

2012 yılında futbolu bıraktı, İtalya'nın Milano kentinde European Shool Of Economics'te ekonomi eğitimi almaya başlayan Oğulcan Engin, 2015'de mezun oldu.

Altyapı Kariyeri:

2001-2003 – Beşiktaş Özkaynak

2003 – Yıldız

2004-2007 – Beşiktaş Özkaynak

Profesyonel Futbol Kariyeri:

2007-2009 – Beşiktaş A2

2009-2011 – Kasımpaşa A2

2011-2012 – Kasımpaşa SK

Millî Takım Kariyeri :

2007 – Türkiye U-17

2008 – Türkiye U-18

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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