Survivor Ogeday ve Nisa sevgili mi? Ogeday ve Nisa arasında ne var? Survivor All Star Nisa ve Ogeday olayı nedir?

Survivor 2022 Nisa ve Ogeday arasında ne var? Nisa ve Ogeday sevgili mi? Nisa ve Ogeday ayrı mı? Nisa ve Ogeday arkadaş mı? İşte detaylar...

SURVİVOR OGEDAY VE NİSA OLAYI NEDİR, ARALARINDA NE VAR?

Survivor All Star'da ilk olarak Mert ve Sude sevgili mi araştırılmıştı, şimdi de Ogeday ve Nisa sevgili mi sorusunun cevabı merak edildi. Survivor adada bazı yarışmacılar tarafından Ogeday ve Nisa'nın sevgili olduğu iddiaları yer almaktadır. Olayı kısaca anlatalım:

Bildiğiniz gibi geçen yıl Barış ve Nisa sevgiliydi sonra ayrılmışlardı. Bu yıl ise bazı yarışmacılar ve izleyiciler tarafından Nisa'nın yeni sevgilisinin Ogeday olduğu tahmin edildi. Geçtiğimiz gün ada konseyince Gönüllüler takımındaki Evrim, Barış Murat Yağcı'ya "Bunun hayranlarına, sevenlerine, sevgililerine anlam veremiyorum." demişti. Ardından Nisa ise "Bana da laf atmasaydın olmazdı." açıklaması yapmıştı. Hemen sonrasında ise Evrim "Ogeday varken öyle bir şey yapmam." demişti. İşte bunun üzerine Nisa ve Ogeday'ın sevgili olduğu iddiaları gündeme geldi. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama yer almamaktadır. Detaylar gelince paylaşacağız...

SURVİVOR OGEDAY VE NİSA SEVGİLİ Mİ?

2017 yılında düzenlenen ' Survivor'ı şampiyon tamamlayan Ogeday Girişken ve Survivor 2020'nin sevilen ismi Nisa Bölükbaşı, şu sıralar Survivor 2022 All Star'da mücadele ediyor.

İddiaya göre; Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken aşk yaşıyor.

Yarışmada oldukları için birlikteliklerini ilan etmeyen ikili, Dominik'e gitmeden önce arkadaş ortamında görüntülenmişti.

Geçtiğimiz haftalarda özel hayatı hakkında konuşan Ogeday Girişken, "Çıkan haberlere evet de demiyorum, hayır da demiyorum; havada bırakıyorum. " ifadelerini kullanmıştı.

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

Ogeday Girişken, 1992 yılında Adana şehrinde doğdu ve beraberinde eğitim hayatına orada devam etti. Ancak üniversite eğitimi için girdiği bir sınav sonucunda bir başarı elde etti ve Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği bölümünü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı.

Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe ' de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı. Erken yaşlarda kürek sporuna gönül veren Ogeday ülkemize sayısız şampiyonluklar getirerek başta ailesini ve ülkesini oldukça onurlandırdı. Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken, 2017 yılında Survivor 'da yarıştı. Girişken, Surivor 2017'yi şampiyon olarak tamamladı.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumayabaşladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

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