Survivor All Star yedeklerden yarışmaya katılan Nisa Bölükbaşı kimdir merak edildi. Peki, Survivor Nisa kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Nisa Bölükbaşı'nın hayatı ve biyografisi! Survivor Nisa hangi yıl yarışmaya katılmıştır? Survivor Nisa nereli? Survivor Nisa hangi takımda? Ünlüler mi Gönüllüler mi? İşte bilgiler...

Survivor 2022'de bugün 4 yeni yedek yarışmacı katılacak. Yarışma başlamadan önce izleyiciler 4 yeni yedek yarışmacı kimlerdir, isimleri nedir merak etti. Merak edilen isimler arasında Parviz yer alıyor. Peki, Survivor Nisa kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Nisa Bölükbaşı'nın hayatı ve biyografisi!

SURVİVOR 2022 YEDEK YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

Survivor All Star yedek yarışmacıları aşağıdaki gibidir:

- Nisa (Gönüllüler takımı)

- Yunus Emre (Gönüllüler takımı)

- Ayşıl (Ünlüler takımı)

- Parviz (Ünlüler takımı)

SURVİVOR NİSA KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O senelerde profesyonel kayak yapmaya davet edilmişti. Fakat dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kalmıştır. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynamıştır. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Aynı zamanda, takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

Haberler.com - Gündem