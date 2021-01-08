Survivor ne zaman başlıyor? Survivor ünlüler! Survivor gönüllüler!
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Survivor ne zaman başlıyor? Survivor ünlüler! Survivor gönüllüler!

08.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:09
Survivor ne zaman başlıyor? Survivor ünlüler! Survivor gönüllüler!

Her yıl Dominik'te çekimleri yapılan, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor ne zaman başlıyor? Survivor ünlüler! Survivor gönüllüler!

Her yıl merakla beklenen, reytinglerde üst sıralarda yer alan ve dünyada yapılışının 9. senesinde 2005 yılında Türkiye'de ilk olarak Kanal D ve Pelin Akad yapımı olarak sunulan İlk sezon yapımı Survivor ne zaman başlıyor? Survivor ünlüler! Survivor gönüllüler!

SURVIVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Merakla beklenen Survivor 2021, 9 Ocak'ta TV8 ekranlarında yayınlanacak. Ünlüler-gönüllüler olarak iki farklı takımın mücadelesini izleyeceğimiz Survivor, 20.00'da ekranlarda.

SURVIVOR ÜNLÜLER

-Melis Sezer

-İsmail Balaban

-Meryem Kasap

-Hayrettin

-Barış Özbek

-Çağrı Atakan

-Merve Aydın

-Batuhan Karacakaya

-Öykü Çelik

-Cemal Hünal

SURVIVOR GÖNÜLLÜLER

-Uğurtan,

-Sancakay,

-Emin,

-Hanzade,

-Milli güreşçi Reşit Karabacak'ın oğlu Yunus Emre,

-İlayda Şeker,

-Poyraz,

-Sena,

-Ayşe Reşat,

-Aleyna,

-Staven

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