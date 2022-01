Survivor All Star 30 Ocak Pazar bugünkü bölümde Mert ve Sude arasındaki olay nedir merak edildi. Fragmanda Mert Nisa'ya "Senin her olduğun yerde bir şey çıkıyor farkında mısın?" açıklamasını yapıyor. İzleyiciler, Survivor Mert ve Sude sevgili mi, ayrı mı? Sude ve Mert olayı nedir, aralarında ne var? Survivor 2022 Sude neden ağladı? merak ediyor. Detaylar sizlerle...

SURVİVOR MERT VE SUDE SEVGİLİ Mİ? MERT VE SUDE OLAYI NEDİR?

Survivor izleyiciler bugünkü fragmanı izledikten sonra Mert ve Sude sevgili mi, ayrı mı, aralarında ne var gibi soruların cevaplarını merak etmişti. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken Mert'in fragmanda söyledikleri büyük merak uyandırdı. Mert, Nisa'ya "Senin her olduğun yerde bir şey çıkıyor farkında mısın?" dedi. Ayrıca Mert, Ogeday'a "Sana ne? Ben gelip sana Nisa ile alakalı bir şey söylüyor muyum?" dedi. Ogeday, Nisa ve Mert arasında kısa bir tartışma yaşanırken konu hakkında detaylar bugünkü ada konseyinde belli olacaktır. Ada Konseyi dokunulmazlık oyunundan sonra ekranlara gelecek.

SURVİVOR MERT KİMDİR?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan oyuncu, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı.

Uzun bir süre mankenlik yaptıktan sonra kariyerini oyunculuk yönünde devam ettirmek isteyen Mert Öcal ilk olarak 2005 yılında Asla Unutma dizisinde Salih karakterini oynayarak başladı. Ardından birkaç dizide küçük rollerde oynayan genç oyuncu Mert Öcal, 2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya gibi usta isimlerle birlikte rol alarak oyunculu konusunda da performansını sergileme şansı yakaladı.

Oyunculuğa kısa bir ara verdikten sonra yeniden 2013 yılında "Bizim Okul" isimli dizi ile Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile usta oyuncu kadrosu ile birlikte oynama şansını yakaladı. Hemen ardından 2015 yılında Aşk Yeniden, 2017 yılında ise İsimsizler isimli dizinin kadrosuna dâhil edildi.

Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz dizilerinde rol alan Mert Öcal, 2018 yılında Adını Sen Koy ve 2019 yılı sonunda ise yine ekranların en uzun soluklu olan dizisi Arka Sokaklar kadrosuna dahil edildi.

SURVİVOR SUDE KİMDİR?

Sude Burcu, 11 Mayıs 1996 İzmir doğumludur. Babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni olan Sude Burcu, 2 kız kardeşi de kendisi gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Burcu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam etmektedir. Bunun yanı sıra, zumba eğitmenliği yapmaktadır. Sude Burcu, iki kez Avrupa 3.'lüğü, bir kez Balkan Şampiyonluğu, yedi kez Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor. Son olarak 2022 Survivor All Star gönüllüler kadrosuna dahil olmuştur.

