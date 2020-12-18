Survivor Mert kimdir? Mert Öcal Kimdir?

Survivor performansı ile izleyicilerin beğenisini toplayan Survivor Mert, açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Peki, Survivor Mert kimdir? Mert Öcal kimdir? İşte, merak edilen soruların yanıtları!

Ekranların sevilen ismi Mert Öcal, Survivor 2020 ile yakından tanınmıştı. Sosyal medyada ve ekranlarda gündem olmaya devam eden Survivor Mert hakkında Survivor Mert kimdir? Mert Öcal Kimdir gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

SURVİVOR MERT KİMDİR?

Kaç yaşında: 38yaşında

Nereli:İstanbul

Doğum tarihi:29 Eylül 1982

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog çekimi ve defilelerde görev aldı. Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Yabancı Damat, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz, İsimsizler, Aşk Yeniden gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra Arka Sokaklar dizisinde oynadı. Son olarak 16 Şubat 2020 tarihinde başlayan Survivor 2020 yarışmasının Ünlüler takımında yer aldı.