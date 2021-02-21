Survivor market oyununu kim kazandı? 20 Şubat Survivor 2021'de erzak ödülü neydi?

Survivor'da market oyununu kazanan takım belli oldu. Sevilen yarışma Survivor 2021'de Ünlüler ile Gönüllüler, haftalık erzak paketini kazanmak için mücadele etti. 20 Şubat Cumartesi Survivor 31. Bölümde market oyunu parkurunda yarışmacılar koçbaşı ile engelleri yıkarak sayı kazandılar. Survivor market oyununu kim kazandı? Erzak ödülü neydi?

Her bölümü ile farklı heyecanlar yaşatan Survivor 2021'de bu akşam market oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ile Gönüllüler, Survivor'ın 31. bölümünde 7. haftanın erzak paketi için parkura çıktı. Takım olarak oynanan oyunda parkurda dörder kişilik ekipler, ellerinde koçbaşları ile engelleri yıka yıka ilerlediler. Verilen erzak paketi ödülü ise yarışmacıları inanılmaz sevindirdi. Müthiş bir tempoda geçen oyunda günün sonunda market oyununu kazanan takım belli oldu. 20 Şubat Survivor'da market oyununu kim kazandı? Survivor erzak oyununa dair detaylar haberimizde.

SURVİVOR'DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam market oyununda Ünlülerden İlayda, Gönüllülerden Yunus Emre sakatlığı nedeniyle yer alamadı. Oyunda 5 erkek 4 kadın yarışmacı seçildi. Dört kişilik ekipte bir yarışmacı finalde atışları yaptı. Üç seramik ortasında olan siyah noktanın kırılması gerekiyordu sayı olması için. Oyun iki takımın karşılıklı aldığı sayılar ile sonuna kadar başa baş devam etti. İki takım da erzak paketini kazanmak için inanılmaz bir motivasyonla oynadı. Müthiş karşılaşmaların ekrana geldiği Survivor market oyununu kazanan 7-5 skorla Gönüllüler takımı oldu.

SURVİVOR'DA ERZAK ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor Türkiye'de haftalık erzak paketi, adada açlık ile mücadele önemli bir yer tutuyor. Her hafta farklı ürünler verilen Survivor'da bu hafta beş çeşit malzeme vardı. Bu akşam market oyununu kazanan takım, domates, patates, havuç, nohut ve sıvıyağ içeren erzak paketini kazanacak.