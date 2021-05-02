Survivor kim yazıldı? 1 Mayıs Cumartesi Survivor kim aday oldu bugün?
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Survivor kim yazıldı? 1 Mayıs Cumartesi Survivor kim aday oldu bugün?

Survivor kim yazıldı? 1 Mayıs Cumartesi Survivor kim aday oldu bugün?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Survivor kim yazıldı? 1 Mayıs Cumartesi Survivor kim aday oldu bugün? sorusu yanıt arıyor. 1 Mayıs Cumartesi günü TV8 ekranlarında Survivor yeni bölümüyle heyecanı doruğa çıkarttı. Survivor'da cumartesi günü dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. 1 Mayıs Cumartesi günü eleme adayı da belli oluyor. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 1 Mayıs Cumartesi Survivor eleme adayı kim oldu?

1 Mayıs Cumartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı belli oluyor. Survivor eleme adayı kim oldu? 1 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı soruları yanıt arıyor.

1 MAYIS MARKET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Bu akşam dokunulmazlık için gönüllüler ile ünlüler yapboz yarışmasında kıyasıya mücadele etti. Verilen direktiflerle önce yapbozu tamamlayan yarışmacılar, sonrasında atış yaparak puan kazanmaya çalıştı.

Ünlüler takımı market ödülünü kazanan takım oldu.

1 MAYIS DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

1 Mayıs Cumartesi günü ünlüler gönüllüler arasındaki heyecan devam ediyor. Oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım ise Gönüllüler oldu.

SURVIVOR KİM YAZILDI? KİM ADAY OLDU BUGÜN?

Yapboz oyununun oynandığı Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında başlarda Ünlüler aradaki farkı açtı. Yarışmada tüm yarışmacılar büyük çaba sarf etti. Ancak kazanan takım Gönüllüler oldu bu nedenle eleme adayı Ünlüler takımından biri olacak.

İsmail - 2

Sergen - 3

Eleme adayı Sergen oldu.

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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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