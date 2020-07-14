Survivor kim kazandı? Survivor 2020 şampiyonu kim? Survivor Cemal Can mı şampiyon oldu, Survivor Barış mı şampiyon oldu? Survivor'da kim birinci oldu?
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Survivor kim kazandı? Survivor 2020 şampiyonu kim? Survivor Cemal Can mı şampiyon oldu, Survivor Barış mı şampiyon oldu? Survivor'da kim birinci oldu?

Survivor 2020 heyecanı bu akşam yapılan büyük final ile sona erdi ve Survivor kazanan ismi belli oldu. Cemal Can'ın ve Barış'ın finale kaldığı finalde kazana kim oldu? Survivor Cemal Can mı şampiyon oldu, Survivor Barış mı şampiyon oldu? Survivor'da kim birinci oldu? Survivor kim kazandı? Survivor 2020 şampiyonu kim oldu?

Survivor kim kazandı? Survivor 2020 şampiyonu kim? Survivor Cemal Can mı şampiyon oldu, Survivor Barış mı şampiyon oldu? Survivor'da kim birinci oldu?
14.07.2020 22:28 | Son Güncelleme: 14.07.2020 22:38

Büyük heyecan sahne olan ve aylar boyunca kıyasıya rekabetin devam etti Survivor 2020 bu akşam final yaptı. Büyük final bölüm ile ekrana gelen bölüm sonrası izleyiciler Survivor kim kazandı? Survivor 2020 şampiyonu kim? Survivor Cemal Can mı şampiyon oldu, Survivor Barış mı şampiyon oldu? Survivor'da kim birinci oldu gibi soruların yanıtlarını merak etti. İşte Survivor 2020 şampiyonu!

SURVİVOR 2020 BÜYÜK FİNAL BAŞLADI

Survivor 2020 büyük finali başladı. Programda açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı dikkat çekici açıklamalr yaptı. Acun Ilıcalı, "Gönlünüzdeki şampiyonu bugün açıklar mısınız?" sorusuna önce kahkaha attı, daha sonra da "Finalden önce bunu açıklıyor olsam kariyerim erken biterdi. Bana yakışmaz. Elenenlerden Sercan ve Mert'i çok istiyordum. Nasip değilmiş. Güvendiğimiz dağlara kar yağdı" dedi.Öte yandan, sevgilisi Çağla Altunkaya'nın da eşlik ettiği Acun Ilıcalı'nın çıkışta oldukça neşeli olduğu görüldü.

SURVİVOR FİNALİ NEREDE?

Acun Ilıcalı,14 Temmuz'da yapılacak olan Survivor 2020 finalinin Galataport'ta olacağını açıkladı. Ilıcalı, "Galataport'taki inşaata bizim için ara verildi. Galataport final bölümleri için özel olarak hazırlanıyor. Yarışmacılar uçaktan indikten sonra tekneyle final alanına gelecekler" dedi.

SURVİVOR FİNALİNİN YAPILACAĞI GALATAPORT NEREDE?

Proje Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer almaktadır.

Survivor kim kazandı? Survivor 2020 şampiyonu kim? Survivor Cemal Can mı şampiyon oldu, Survivor Barış mı şampiyon oldu? Survivor'da kim birinci oldu?

SURVİVOR FİNALİNE GALATAPORT SEYİRCİ GİRİŞİ VAR MI?

Acun Ilıcalı dün akşam yaptığı açıklamada Galataport'taki çekimlere izleyici alınamayacağını belirtti.

SURVİVOR FİNALDE KİMLER VAR?

Cemal Can Canseven
Barış Murat Yağcı

SURVİVOR 2020 ŞAMPİYONU BELLİ OLDU MU?

Survivor 2020 şampiyonu henüz belli olmadı. Survivor şampiyonunu öğrenmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Bilgiler güncellenmektedir....

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