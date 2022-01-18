Bugün Survivor'ın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunu Ünlüler kazandı ve Gönüllüler ada konseyinde bir kişinin ismini yazdı. Buna göre Sürgün kampına gidecek yarışmacı belli oldu. Peki, Survivor kim gitti? 17 Ocak Pazartesi Survivor kimin ismi yazıldı, potaya kim gitti? Sürgün kampına gönderilen tüm yarışmacılar kimlerdir? İşte detaylar...

Survivor'da bugün haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı kaybeden taraf Gönüllüler oldu. Gönüllüler ada konseyinde bir kişinin ismini yazacak ve o isim Sürgün kampına gönderilecek. Survivor kim gitti? 17 Ocak Pazartesi Survivr kimin ismi yazıldı, potaya kim gitti? Sürgün kampına gönderilen tüm yarışmacılar kimlerdir? Peki, Survivor Sürgün Kampı'na kim gitti? 17 Ocak Survivor Sürgün Kampına hangi isim gönderildi? Ada konseyinde kimin ismi çıktı? Gönüllüler'den kim gitti? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR SÜRGÜN KAMPI NEDİR?

Survivor'da yeni sezon ile birlikte, elemeler öncesi Sürgün Kampı kuralı getirildi. Sürgün kampı kuralına göre, her gün dokunulmazlık oyunu oynanacak ve kaybeden takımın yapılan oylama ile en çok oy alan yarışmacısı sürgün kampına gönderilecek. 4 gün sonunda toplamda 4 eleme adayının belirlenmesinin ardından 5. gün Survivor'a veda edecek yarışmacı Sürgün kampına gönderilen 4 eleme adayı arasından belirlenecek.

17 OCAK SURVİVOR SÜRGÜN KAMPINA KİM GİTTİ? KİMİN İSMİ YAZILDI?

Sürgün Kampına gönderilecek olan kişi için Gönüllüler takımından herkes bir isim yazdı. Yazılan isimler ve sayıları belli oldu.

Çıkan isimler şöyle:

Gizem : 7

Ogeday : 2

Anıl : 1

Seda : 1

Ardahan : 1

Evrim : 1

Buna göre bugün sürgün kampına gidecek olan isim Gizem oldu.