Survivor kim elendi, kim gitti? 19 Ocak Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler?
Survivor kim elendi sorusu Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Heyecanla beklenen Survivor All Star başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da dördüncü gün sona erdi. Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor'da kim gitti? Survivor eleme adayları kimler? merak edildi. Survivor kim elendi, kim gitti? Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? İşte detaylar...
TV8'de Survivor All Star 2022 sezonu başladı. Heyecanlı dolu anlar yaşanan yeni bölümde sürgün adasına giden 4. isim belirlendi. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor'da kim gitti? Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? İşte sonuçlar ve detaylar…
Survivor 'da bu akşam 4. dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu akşamki dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacılar erkeklerle, kadın yarışmacılar ise kadınlarla yarışıyor. Eşitlik olması durumunda en iyiler turuna geçilecek. Heyecan dolu anların yaşandığı kadınlarda dokunulmazlık oyununu 8 - 5 ünlüler kazandı. Erkekler ise ünlüler gönüllüleri 8-4 mağlup etti ve genel skorda durum 2-0 ünlülerin lehine sonuçlandı. Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı.
Dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandığı için sürgün adasına gidecek 4. isim gönüller arasında yapılacak oylama ile belli oldu.
Dünkü dokunulmazlık oyununu da gönüllüler kaybetmişti ve sürgün adasına giden 3. isim Gizem olmuştu.
Bugün dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler arasında oylama başladı:
Oylamaya göre;
- Berna: 2
- Berkan: 1
- Ardahan: 1
- Hikmet: 3
- Yasin: 1
- Yağmur: 1
- Anıl: 1
- Gökhan: 1
Sürgün adasına giden isim Hikmet oldu.
Survivor'dan elenen isim, 19 Ocak Çarşamba akşamı 4 eleme adayı arasında yapılan SMS sonuçlarına göre belli olacak.
SMS OYLAMASI SONUCU ELENEN BİRAZDAN BELLİ OLACAK
Survivor'da eleme ilk eleme adayı Birsen olmuştu, ikinci eleme adayı Sercan, üçüncü eleme adayı Gizem ve son eleme adayı ise Hikmet olmuştu. Eleme adaylarının ikisi gönüllüler, ikisi ünlüler takımında yer almakta. Elenecek isim 19 Ocak Çarşamba akşamı 4 eleme adayı arasında yapılan SMS sonuçlarına göre belli olacak.
İşte eleme adayları:
- Birsen
- Sercan
- Gizem
- Hikmet
Ünlüler
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Gönüllüler
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Gizem Kerimoğlu
Yağmur Banda