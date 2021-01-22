Survivor kim diskalifiye oldu, Survivor kim elendi? Cemal Hünal kimdir? 21 Ocak Perşembe 2021 Survivor Cemal Hünel ne dedi?

Survivor'da kim elendi konusu büyük bir merak uyandırdı. Survivor kim diskalifiye oldu, Survivor kim elendi? 21 Ocak Perşembe 2021 Survivor kim elendi? Acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı oyuncu Cemal Hünal'ın sağlık durumu nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Cemal Hünal kimdir? Survivor Cemal Hünel ne dedi?

Survivor'da kim elendi konusu büyük bir merak uyandırdı. Survivor kim diskalifiye oldu, Survivor kim elendi? 21 Ocak Perşembe 2021 Survivor kim elendi? Acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı oyuncu Cemal Hünal'ın sağlık durumu nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Diskalifiye olduğunu öğrenen Cemal Hünal, gözyaşlarını tutumadı.Cemal Hünal kimdir? Survivor Cemal Hünel ne dedi? İşte detaylar haberimizde...

SURVİVOR'DA KİM KİM ELENDİ? 21 OCAK 2021

Survivor'da ödül öncesi yeni haftanın kaptanları seçildi. Bu hafta da ünlüler takımında Barış, oyların çoğunluğunu alarak kaptan olurken, aynı şekilde Reşat da gönüllülerin kaptanı oldu.

Takım kaptanlarının seçilmesinin ardından zorlu parkurda yemek ödülü için ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. Bu oyunun ödülü yarışmacıların dörder adet poğaça yeme hakkı oldu.

10-3 skorla ödül oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.

21 OCAK PERŞEMBE 2021 SURVİVOR DİSKALİFİYE OLDU?

Survivor'da 21 Ocak bölümünde toplanan ada konseyinde Acun Ilıcalı tüm yarışmacıları gözyaşlarına boğan bir açıklamada bulundu. Ekranların sevilen yarışma programında daha başlamadan iddialı olarak gösterilen ünlü oyuncu Cemal Hünal sakatlığı nedeniyle yarışmadan diskalifiye oldu ve adaya veda eden isim oldu.

CEMAL HÜNAL NEDEN AYRILDI? NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Survivor'da acil durum konseyini ilk kez toplayan Acun Ilıcalı, şu açıklamalarda bulundu:

"Kötü bir haber konseyi değil bu. Konumuz yarışmacılarla alakalı. Cemal'in fiziksel olarak Survivor performansı sırasında bazı problemleri oldu. Bu problemleri 10 gündür doktorumuz inceliyor. Bunun sonunda da son üç gündür önce 'sarı alarm' dedi, sonra 'çok iyi görmüyorum' dedi.

"Bugün itibarıyla geldiği durum açıkçası pozitif değil. Bizim için en önemli şey sizin sağlığınız. Ben riskten korkmam ancak risk almadığım şey yarışmacılarımızın sağlığı, Cemal Hünal'ın Survivor'a devam etme şansı bulunmuyor."

CEMAL HÜNEL NE DEDİ? CEMAL HÜNEL NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Ayrılığıyla ilgili açıklama yapan Cemal Hünal, "Çok erken oldu. Ben arkadaşlarımı bırakmaya hiç hazır değilim. Adayı da bırakmaya hazır değilim. Burada geçirdiğim bir günü hiçbir zaman unutmayacağım. Çok iyi arkadaşlar kazandım. Çok değerli bir ekiple tanıştım. İnsanlar hakkında çok şey öğrendim. Takım ruhunun ne olduğunu tekrar hatırlattılar bana. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Dilim tutuldu" dedi.

SURVİVOR CEMAL HÜNEL KİMDİR?

Cemal Hünal (2 Ekim 1976, İstanbul), Türk oyuncudur.

Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

- 2' si 1 Arada: Ahmet Kazanbal - Gate Sahne Sanatları 2015

Öfke (oyun) : John Osborne - Tiyatro Arı - 2012

Aşk Kokusu : Neil Simon - Tiyatro Şenay - 2010

DİZİLER

Asi (2007-2009) - Kerim

Kış Masalı (2009) - Ali Murat

Adanalı (2010) - Alex

Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat

Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol

Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan

Paramparça (2014) - Alper

Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares

Tozkoparan (2019) - Celal Hoca

FİLMLER

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)

Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)

Atçalı Kel Mehmet (2017)

Kırmızı (2015) - Umut

Günce (2013) - Cengiz

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert

Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur

Ayaz (2012) - Şahin

Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert

Peşpeşe - (2010) - Bora

Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper

Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim