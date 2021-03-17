Survivor kim birinci oldu? Survivor iletişim ödülü kim kazandı? Survivorda kim elendi 16 Mart?

Survivor 2021 yarışmasında 16 Mart 2021 akşamı eleme gecesi yaşanıyor. Konseyde bir kişinin eleneceği belirtildi. Peki ama Salı akşamı Survivor kim birinci oldu? Sorvayvirdan kim elendi? Survivor iletişim ödülü kim kazandı? Survivorda kim elendi 16 Mart?

Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ada konseyi yapılacak ve bir isim daha aday çıkartılacak. Toplamda 3 eleme aday olacak. Peki,Survivor kim birinci oldu? Sorvayvirdan kim elendi? Survivor iletişim ödülü kim kazandı? Survivorda kim elendi 16 Mart?

SURVİVOR KİM BİRİNCİ OLDU?

Ünlülerde en çok oyu Ayşe aldı. Ayşe 3. eleme adayı olarak Yunus Emre'nin ismini söyledi.

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

6 Mart Survivor iletişim oyununda ödül yarışmacıları çok heyecanlandırdı! Kazanan takım ailesinden gelen e- mailleri okuyabilecekti.

Survivor İletişim ödülü için mücadelesi 9-9 a kadar geldi ve kazanan ünlüler oldu.

SURVİVORDA KİM ELENDİ 16 MART?

Survivor elenen Yunus Emre oldu.