Survivor İlayda elendi mi? Survivor İlayda Şeker kimdir? İlayda Şeker nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor İlayda Şeker bu haftanın eleme adayı oldu. Eleme adaylarından birisi olan İlayda Şeker kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne vatandaşlar tarafından merak edildi. İlayda Şeker elendi mi? Survivor kim elendi? İlayda Şeker hayatı ve biyografisi nedir?

Survivor İlayda Şeker bu haftanın eleme adayı oldu. Eleme adaylarından birisi olan İlayda Şeker kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne vatandaşlar tarafından merak edildi. İlayda Şeker elendi mi? Survivor kim elendi? İlayda Şeker hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SURVİVOR İLAYDA ELENDİ Mİ?

Adaya veda edecek ismi belirlemek için toplanan ada konseyinde SMS birincileri de 2 aday çıkarıyor. Ardından bir kişi Survivor'a veda ediyor. 27 Nisan Salı günü Survivor'dan elenen İlayda oldu.

SURVİVOR İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

İlayda Şeker Survivor 2021 ünlüler kadrosunda yer almaktadır. İlayda Şeker 1994 yılında doğmuştur. İlayda Şeker nereli sorusunun yanıtı ise Nevşehir olmaktadır. 18 yaşına kadar Nevşehir'de yaşayan İlayda Şeker, üniversite için Sakarya'ya gelmiştir. Okulunu bitirdikten sonra İstanbul'da dedesiyle yaşayan İlayda Şeker şu anda çalışmamaktadır.

İLAYDA ŞEKER MESLEĞİ NE?

Survivor 2021 Ünlüler takımı yarışmacılarından İlayda Şeker, Survivor öncesi çeşitli işlerde uğraştığını belirtiliyor. İlayda Şeker şu anda çalışmadığını ifade etti. Merakla beklenen Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yeni sezon tanıtımında İlayda Şeker, dikkat çeken bir cümle kuruyor ve "İnsülinleri hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum" diyor ve Survivor'da iddialı olduğunu belirtiyor.