Survivor ikinci eleme adayı kim? Survivor 2 aday kim? Survivor 2. dokunulmazlığı kim kazandı 2021?

Survivor'da bu akşam Dokunulmazlık Oyunu sonrası Ada Konseyi yapıldı. Konsey sonucu kimin eleme adayı olduğu merak edildi. Survivor ikinci eleme adayı kim? Survivor 2 aday kim? Survivor 2. dokunulmazlığı kim kazandı 2021?