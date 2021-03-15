Survivor ikinci eleme adayı kim? Survivor 2 aday kim? Survivor 2. dokunulmazlığı kim kazandı 2021?
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Survivor ikinci eleme adayı kim? Survivor 2 aday kim? Survivor 2. dokunulmazlığı kim kazandı 2021?

15.03.2021 02:24 | Son Güncelleme: 15.03.2021 02:29
Survivor ikinci eleme adayı kim? Survivor 2 aday kim? Survivor 2. dokunulmazlığı kim kazandı 2021?

Survivor'da bu akşam Dokunulmazlık Oyunu sonrası Ada Konseyi yapıldı. Konsey sonucu kimin eleme adayı olduğu merak edildi. Survivor ikinci eleme adayı kim? Survivor 2 aday kim? Survivor 2. dokunulmazlığı kim kazandı 2021?

Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında nefes kesen Dokunulmazlık oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 14 Mart Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümünde, iki takım arasındaki mücadele nefesleri kesti. Survivor ikinci eleme adayı kim? Survivor 2 aday kim? Survivor 2. dokunulmazlığı kim kazandı 2021?

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM?

Dokunmazlık Oyunu'nu 10-7 Ünlüler takımı kazandı. Bu sonuçla Gönüllüler takımı yarışmacılarından eleme adayı belirlenmesine geçildi. Dün Gönüllüler konseyinde en çok adı yazılan Aleyna Ç. 1. eleme adayı olmuştu. 14 Mart Pazar günü ise 2. eleme adayı belirlenecek. Şu an oylama yapılıyor. Açıklandığında yazımıza ekleyeceğiz.

2. eleme aday Hanzade oldu.

Survivor ikinci eleme adayı kim? Survivor 2 aday kim? Survivor 2. dokunulmazlığı kim kazandı 2021?

SURVIVOR 2 ADAY KİM?

Bugün yapılan oylamada ikinci eleme adayı Hanzade oldu. Hanzade 5 oy aldı.

1. eleme adayı : Aleyna Ç.

2. eleme adayı : Hanzade

SURVİVOR 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 2021?

Survivor bu hafta 14 Mart Pazar günü 2. dokunulmazlık oyunu oynandı.

Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu 10-7 Ünlüler'in üstünlüğü ile tamamlandı.

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