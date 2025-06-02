Survivor Hikmet neden yok?

Ceylan, kameralar karşısında yaptığı açıklamada, "Hikmet'in bu akşam aramızda olmadığını fark etmişsinizdir. Kendisiyle ailesi vasıtasıyla irtibata geçildi ve bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşme neticesinde, özel sebeplerle yarışmaya devam edemeyeceğini öğrendik. Vedalaşma imkânı da bulunmuyor. Son dönemler önemli bir süreçti ancak maalesef Hikmet'in bu talebini kabul etmek durumunda kaldık" ifadelerini kullandı. Survivor Hikmet Tuğsuz neden yok?

SURVİVOR HİKMET TUĞSUZ NEDEN YOK?

Habere göre Tuğsuz'un ayrılış kararı, kendisiyle ilgili son günlerde sosyal medyada yükselen bir iddiayı akıllara getirdi. Yarışmacılara 24 saatliğine Türkiye'ye dönüş hakkı tanıyan ödül oyununda Hikmet Tuğsuz'un bilerek kaybettiği ve oyuna ilgisiz davrandığı yönünde yoğun eleştiriler vardı. İzleyiciler, Tuğsuz'un elindeki topları kasıtlı olarak yere düşürdüğünü ve "Türkiye'ye dönmek istemediği için bilerek kaybetti" yorumlarını yapmıştı.

TUTUKLAMA KARARI VE AĞIR SUÇLAMALAR GÖLGESİNDE AYRILIK

Hikmet Tuğsuz'un yarışmadan ani çıkışı, hakkındaki ciddi suç iddiaları ve çıkarıldığı belirtilen tutuklama kararlarıyla da ilişkilendiriliyor. Tuğsuz'un ismi şu iki suçlamayla gündeme geliyor:

1. 45 Milyon TL'lik Villa Dolandırıcılığı: Antalya'da devam eden bir soruşturmada, Tuğsuz'un sahte bir vekaletname kullanarak 45 milyon TL değerindeki bir villayı satışa çıkardığı iddia ediliyor. Yeni delillerin ortaya çıkmasıyla yeniden açılan dosya nedeniyle hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı öne sürülüyor.

2. Silahla Kasten Yaralama: Tuğsuz'un ayrıca bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla soruşturma altında olduğu ve bu dosyadan dolayı da tutuklama kararı bulunduğu belirtiliyor. Bazı kaynaklar, benzer bir suçtan daha önce kısa süreli hapis yattığını ve denetimli serbestlikle tahliye edildiğini aktarıyor.

Medyada yer alan haberlere göre, Hikmet Tuğsuz'un Türkiye'ye döner dönmez gözaltına alınarak cezaevine sevk edileceği tahmin ediliyor. Survivor'dan özel sebeplerle ayrılmasının ardındaki gerçek nedenin bu adli süreçlerle bağlantılı olup olmadığı ise merak konusu.

Ancak konu ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz, 16 Kasım 1986 tarihinde Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Aslen Antalyalı olan Tuğsuz, çocuk yaşlardan itibaren spora olan ilgisiyle dikkat çekti. Güçlü fiziği, rekabetçi yapısı ve disiplinli yaşam tarzıyla Survivor'ın unutulmaz yarışmacılarından biri haline geldi. 1.88 metre boyunda ve 93 kilogram ağırlığında olan Tuğsuz, yarışma süresince uyguladığı sıkı antrenman ve beslenme programıyla fiziksel dayanıklılığını kanıtladı. İlk olarak 2019 yılında Survivor Türkiye-Yunanistan sezonunda yer alarak geniş bir hayran kitlesi edindi. 2025'te Survivor All Star'a katılarak yeniden adından söz ettirdi.

Tuğsuz, yarışmadaki hırslı ve lider ruhlu karakteriyle tanınsa da, bu kez saha dışı olaylarla gündeme geldi. Özellikle Türkiye'ye dönüş ödül oyunundaki tavırları, hakkındaki suçlamaları daha da öne çıkardı.